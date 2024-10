Bianca Guaccero: chi è e quanti anni ha la sua nuova fiamma

Il cuore di Bianca Guaccero torna a battere all’impazzata: ecco chi è l’uomo che ha riacceso in lei il fuoco della passione.

Bianca Guaccero è una delle protagoniste della nuova stagione di Ballando con le stelle, ma è anche un’amatissima conduttrice. La sua carriera, infatti, le ha permesso di avere molte soddisfazioni, sul versante lavorativo. Qualche soddisfazione in meno, invece, potrebbe essere arrivata dal fronte sentimentale, almeno stando a quello che dice la donna.

È stato proprio durante Ballando con le stelle che la Guaccero ha aperto il suo cuore, svelando dei dettagli sulla sua vita privata, che nessuno avrebbe mai immaginato. Fanpage riporta alcune dichiarazioni scottanti, che avrebbe fatto la conduttrice in persona, parlando di un amore tossico che l’aveva intrappolata in passato.

Lei stessa si è definita debole e incapace di reagire, convinta di non meritare la felicità, perché certa di non meritare l’amore. Fortunatamente, però, la donna è riuscita a uscirne e a tornare a sorridere. Ecco chi è e quanti anni ha colui che ha fatto battere di nuovo il cuore a Bianca. Scopriamolo insieme.

Un tenero inizio

Quando inizia una storia, i primi momenti sono sempre indimenticabili: il primo incontro, il primo approccio fisico, il primo bacio. E così, è venuto a galla che anche la Guaccero sta vivendo un tenero inizio, grazie a una conoscenza speciale, che ha saputo riaccendere il fuoco della passione. Dopotutto, la donna non aveva gli occhi che le brillavano da parecchio tempo e l’arrivo di questo uomo è stato come un fulmine a ciel sereno.

Di recente, per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle, Bianca è stata a Londra ad allenarsi. Ovviamente, però, non era da sola. A farle compagnia, il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice. Fin dalle prime esibizioni, tra i due sembrava essere nata una sintonia meravigliosa, ma ormai pare che il feeling sia diventato evidente a chiunque. Inoltre, il bacio appassionato che c’è stato tra loro, subito dopo una coreografia e le parole della Guaccero, lasciano pensare che ci siano tutti i buoni presupposti per una bella storia d’amore. La conduttrice, infatti, ai microfoni di Rai 1, avrebbe ringraziato il ballerino per averle reinsegnato la fiducia in se stessa e negli altri. In più, rivolgendosi ad Alberto Matano, avrebbe affermato: “Tutti meritiamo la felicità, secondo me siamo sulla buona strada“. Questo è quello che riporta anche Oggi e che farebbe credere che la Guaccero abbia davvero perso la testa. Ma, scopriamo qualcosa di più su Pernice.

Un tuffo nella vita privata dell’uomo

Giovanni Pernice ha 34 anni ed è un ballerino affermato, che vive nella realtà londinese. Originario di Palermo, l’uomo ha fatto della danza la sua più grande passione e un mestiere che gli permette di viaggiare e di vivere di ciò che più ama. Ed è stata proprio Londra il teatro della nascita di qualcosa che potrebbe andare oltre un semplice rapporto lavorativo e televisivo.

Oggi, Bianca è una mamma single. Separata dal 2017, ormai, negli ultimi anni ha dato il suo amore solo a sua figlia Alice. Dopo il regista Dario Acocella, dunque, Pernice potrebbe essere quell’uomo in grado di far sentire le farfalle nello stomaco alla conduttrice, convincendola di meritare l’amore e tutto ciò che di bello esso porta con sé.