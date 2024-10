Marco Gentili: quanti anni ha e quale mestiere fa il marito di Benedetta Rossi

Lei è super famosa, ma lui è la sua ombra: vieni a scoprire di più sulla vita privata di Marco Gentili, il marito di Benedetta Rossi.

Benedetta Rossi è famosa, soprattutto sui social, per la creazione di contenuti food & cooking, ma è anche l’autrice di tantissimi libri di cucina di successo. La donna è riuscita a scalare la vetta, raggiungendo risultati importanti, soprattutto grazie alla sua genuinità. La donna si diverte a far arrivare ai suoi followers delle ricette gustose, ma semplici, così da far avvicinare chiunque alla cucina.

Sempre al suo fianco, troviamo Marco Gentili, il marito di Benedetta, che la supporta e l’affianca in ogni progetto. Di recente, la cuoca è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e, durante la sua intervista, è venuta a galla una verità che i suoi fan non avrebbero mai immaginato. A parlare, è anche Marco, che irrompe in studio con un commovente videomessaggio.

Dopo quasi 15 anni di matrimonio, i due non si dicono “Ti amo”, ma “Ti voglio bene”. È stata Benedetta stessa a rivelarlo, confessando che Gentili le è sempre stato accanto, a livello professionale, ma anche a livello personale, senza lasciare mai la sua mano. Purtroppo, però, c’è qualcosa che non è andato come la coppia avrebbe sperato. Vediamo insieme quanti anni ha e qual è il mestiere di Marco.

Una coppia piena d’amore

Sposati dal 2009, con un’intima cerimonia segreta, sullo sfondo delle Hawaii, Marco e Benedetta hanno deciso di rinnovare le loro promesse di matrimonio nel 2019, tornando in quelle magnifiche isole e godendosi una luna di miele che era tardata ad arrivare. Il loro amore è palpabile e lo abbiamo potuto assaporare anche durante l’intervista a Verissimo della stessa Benedetta. Tuttavia, un desiderio non si è avverato, ovvero quello di diventare genitori. Nel videomessaggio di Marco, mandato in onda dalla Toffanin, l’uomo ha rivelato che i figli non sono arrivati, ma loro sono andati comunque avanti con i loro progetti di vita, convinti che sarebbero stati dei buoni genitori.

Nonostante questo, la coppia ha preso a morsi la vita, raggiungendo grandi risultati. Ma, se il lavoro di Benedetta è noto a tutti, quello di Marco lo è un po’ meno. L’uomo, che ha 52 anni, è il fondatore della Mauri Media srl, che si occupa degli aspetti promozionali del lavoro della chef. Dal 2003 al 2020, la coppia aveva aperto un agriturismo, che è stato poi chiuso. Successivamente, però, ne hanno aperto un altro, un B&B che si trova a Fermo. La struttura è aperta solo nei mesi estivi e offre un soggiorno davvero da favola, con piatti gustosi e prezzi accessibili a tutti.

Una nuova pagina da scrivere

Marco e Benedetta, insieme, sono inarrestabili. Stando a quanto riportato da Fanpage, dal 1 ottobre, la coppia ha ceduto il 51% delle quote dell’azienda Waimea, tenendo il 49%. La quota fissata per l’acquisto equivale a 6,9 milioni di euro e il valore totale dell’azienda Fatto in casa da Benedetta sarebbe di 13,5 milioni di euro.

Cifre che fanno girare la testa a chiunque, ma che danno la possibilità, ai due coniugi, di scrivere una nuova pagina della loro vita. Nella sua attività, Benedetta ha investito tempo e denaro, e Marco le ha sempre teso la mano. Ora, dopo anni di progetti e di carne sul fuoco, la coppia può finalmente raccogliere i frutti del duro lavoro.