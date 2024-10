Ballando Segreto: Anna Lou Castoldi si confessa a Milly e lei reagisce così

Anna Lou Castoldi lascia tutti senza parole con una confessione sconvolgente a Milly Carlucci: ecco cosa è accaduto a Ballando con le stelle.

Lo show di Milly Carlucci pare portare a galla dei segreti davvero sconvolgenti. Ballando con le stelle, infatti, non ci catapulta solo in un mondo di balli e lustrini, ma anche in una dimensione di gossip e rumors che fanno in fretta a fare il giro del web.

Qualche giorno fa, si parlava di un possibile innamoramento tra Bianca Guaccero e il ballerino professionista Giovanni Pernice, mentre ora è sulla bocca di tutti la confessione di Anna Lou Castoldi a Milly.

A quanto pare, le parole della ragazza avrebbero lasciato a bocca aperta la conduttrice. Scopriamo insieme cosa le ha detto e come ha reagito a tutto questa la Carlucci.

Le parole inaspettate della Castoldi

La figlia di Asia Argento e di Morgan ha iniziato a vivere un’esperienza incredibile, partecipando a Ballando con le stelle. Anna Lou, di recente, si sarebbe trovata nel vortice delle polemiche, per via di alcune speculazioni sui social, che hanno poi scatenato una serie di commenti. Il motivo di tutto ciò sarebbe l’atteggiamento della ragazza, in merito al programma. Il pubblico si è completamente diviso in due, tra chi la ama e la sostiene, e chi, invece, la critica e pensa che sia poco adatta a un format del genere.

Nonostante il background familiare però, la Castoldi si sarebbe sentita ben accolta dal pubblico a casa. È stata inondata da tutto l’affetto dei telespettatori, ma è soprattutto grazie a Milly Carlucci se la ragazza è stata spronata ad andare avanti. Secondo quanto riportato da Anna Lou stessa, in un’intervista rilasciata a Francesca Fialdini a Dai noi…a ruota libera, la padrona di casa di Ballando con le stelle sarebbe stata in grado di tirare fuori aspetti del suo carattere che non sapeva neanche lei di avere. Forse, sarà proprio per questo che la ballerina ha deciso di confessare a Milly un segreto sconcertante. Ecco di cosa si tratta.

Il segreto di Anna Lou

Durante un dietro le quinte di Ballando con le stelle, Anna Lou Castoldi si sarebbe lasciata andare a una divertente confessione, davanti ai microfoni del programma e, soprattutto, davanti a Milly Carlucci, che ha assecondato l’abitudine della ragazza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Anna Lou Castoldi ha rivelato di parlare con le piante, ma la cosa più inaspettata è stata la risposta di Milly Carlucci, che pare avere la stessa abitudine della concorrente. A quanto pare, rivolgersi alla natura non sarebbe così fuori dal comune come sembra.