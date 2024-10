Maica entra al Grande Fratello e dopo 48 ore se ne va: ha lasciato la casa nella notte

Scambio tra le case del Grande Fratello: la concorrente Maica resta in Italia solo per poco, ecco svelato il perché.

Quest’anno, probabilmente, la vera novità del Grande Fratello non è solo la riconferma dell’edizione con nip e vip sotto lo stesso, ma è lo scambio di inquilini, da un GF all’altro. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo assistito all’entrata in casa di Maica Benedicto. La ragazza è arrivata direttamente dal Gran Hermano, cedendo il suo posto a Lorenzo Spolverato e a Shaila Gatta.

A quanto pare, però, contrariamente alle previsioni del pubblico a casa, la sua permanenza a Cinecittà è stata molto più breve del previsto. La ragazza se ne è andata dopo appena 48 ore, lasciando tutti con un pugno di mosche.

Scopriamo perché Maica avrebbe fatto ritorno in Spagna così rapidamente e vediamo che impatto ha avuto sugli inquilini italiani. Avrà lasciato il segno o la sua presenza sarà stata superficiale e poco considerata? Ecco come sono andate le cose.

La modella spagnola lascia il GF italiano

Maica del GF ha deciso di abbandonare il reality italiano, per rientrare alla base. Lo scambio ha segnato le dinamiche nella Casa più spiata d’Italia e, sicuramente, avrà dato una scossa a quella in Spagna. Nonostante la sua permanenza sia stata molto breve, la ragazza ha conquistato tutti gli inquilini, trascorrendo il suo tempo tra pulizia e fornelli. Nessuno, infatti, si sarebbe mai immaginato che Maica sarebbe andata via così presto, soprattutto Tommaso, il giovane idraulico che aveva instaurato un legame speciale con la gieffina.

E, invece, nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano, Maica si sarebbe collegata con i suoi vecchi compagni di avventura, per annunciare il suo ritorno e per salutare Shaila e Lorenzo. Alle due di notte, poi, il team del Grande Fratello ha pubblicato un tweet, con il quale avrebbe ufficializzato il ritorno della modella in Spagna e la fine del suo percorso in Italia, breve ma intenso.

L’opinione del pubblico spagnolo

Se, da questo lato, Maica è piaciuta parecchio agli inquilini in casa e ai telespettatori del reality, non possiamo dire lo stesso di Shaila, che non avrebbe lasciato un segno molto positivo nel pubblico spagnolo. L’ex velina, durante il saluto in diretta con la modella, si sarebbe rivolta a Lorenzo utilizzando dei toni poco carini nei confronti della ragazza.

Tutto questo non è certo passato inosservato agli spagnoli, che si è sfogato sui social contro Shaila. Insomma, a quanto pare la bella italiana non avrebbe fatto colpo sui telespettatori del Gran Hermano come Maica avrebbe fatto su quelli del Grande Fratello. Fortunatamente, si è trattato solo di un piccolo sipario che sta per chiudersi. A breve, tutte le pedine torneranno al loro posto e ognuno potrà continuare a confrontarsi con il suo pubblico.