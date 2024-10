Pino Insegno: c’è aria di crisi in Rai | Il suo destino sta per cambiare improvvisamente

Per il conduttore non c’è pace: Pino Insegno viene travolto da nuovi cambiamenti in casa Rai, ecco cosa sta accadendo.

Di successi alle spalle, Pino Insegno, ne ha abbastanza, ma ora sembrerebbe che qualcosa stia per cambiare. Il conduttore, ormai trapiantato in Rai, starebbe vivendo un periodo di crisi senza precedenti.

È risaputo che la fortuna può andare e venire, specie nel mondo dello spettacolo, dove basta un niente per rimescolare le carte in tavola e ribaltare il destino di ogni persona in gioco.. Forse, però Pino non avrebbe mai immaginato di dover affrontare un periodo del genere, soprattutto dopo il suo ultimo progetto, ovvero il Mercante in Fiera, su Rai 2, che non gli aveva portato grandi numeri.

Ora, che sembrava che la situazione si fosse risollevata, ecco che crolla tutto nuovamente. Scopriamo cosa sta accadendo al conduttore e perché il suo destino starebbe per cambiare improvvisamente. Rimarrai a bocca aperta nel leggere la notizia.

Cambio di rotta per Pino Insegno

Attualmente, il conduttore si trova alle redini di Reazione a Catena, il game show che va in onda prima del TG1. Dall’altra parte della rete, su Canale 5, c’è La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti a tenere banco e a soffiare ascolti. Difatti, pare che la conduzione di Insegno non abbia raccolto i frutti sperati. Nonostante gli alti e i bassi, però, il programma, con molta probabilità, tornerà anche il prossimo anno. Le sfide di questo game show sono entusiasmanti e tengono incollati alla TV milioni di telespettatori.

Ma, ciò che forse verrà riconsiderato, sarà proprio la presenza di Pino Insegno come padrone di casa. Il conduttore rischia di non essere riconfermato, stando a quanto riportato da Dagospia. Intanto, dal 25 ottobre al 2 novembre, andrà in onda il torneo dei campioni, durante il quale si sfideranno le squadre migliori di quest’anno, per poi fare spazio al ritorno de L’Eredità, condotto nuovamente da Marco Liorni. In tutto questo, quale sarà il destino di Pino Insegno? C’è già qualcuno pronto a prendere il suo posto? Vediamolo insieme.

Un futuro incerto

Stando sempre a quanto riportato da Dagospia, ci sarebbero già quattro conduttori pronti a prendere il posto di Pino Insegno a Reazione a Catena. I nomi che si stanno diffondendo sul web sono quelli di Gabriele Corsi, già avvezzo alla conduzione di questo game show, quello di Massimiliano Ossini, Flavio Montrucchio e Alessandro Greco.

Ovviamente, si tratta ancora di semplici supposizioni, che non hanno trovato ancora una base fondata. Per avere più chiarezza in merito, si dovrà attendere la decisione che arriverà direttamente dai vertici Rai.