Uomini e Donne: storica dama si fidanza fuori dal programma | Il Video in cui ammette tutto

Amore all’orizzonte per un’ex dama di Uomini e Donne: dopo il programma, il suo cuore torna a battere per un misterioso uomo.

La popolarità di Uomini e Donne ti travolge e continua a rimanere accesa anche dopo l’uscita dal programma, se il personaggio ci sa fare. Difatti, questa ex dama è riuscita a raggruppare attorno a sé parecchi fan, con i quali continua condividere la sua quotidianità.

Ma, non finisce qui, perché in un video, pubblicato tra le sue storie Instagram, avrebbe persino confessato di stare vivendo un momento davvero speciale, merito di un uomo che le avrebbe fatto ritrovare la felicità.

Come lei stessa ha dichiarato, sempre nel video social: “Non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti“. L’ex protagonista di Uomini e Donne ci ha tenuto a sottolineare la voglia di svelare ai suoi followers che si trova in un periodo sereno della sua vita e, poi, conclude dicendo di voler lasciare una leggera aura di mistero attorno a tutto ciò. Scopriamo insieme di chi si tratta e vediamo di riuscire a cogliere qualche dettaglio in più.

Un nuovo inizio

La storica dama di Uomini e Donne sembrerebbe aver trovato la felicità tra le braccia di un uomo misterioso, di cui non ha aggiunto nulla nella sua confessione. Non sarebbe certo la prima volta che accade una cosa del genere, ma l’affetto che il pubblico del programma prova nei confronti della donna, fa sì che la notizia acquisisca un valore speciale.

Nessuno avrebbe mai immaginato di sentire queste parole dalla sua bocca, specie dopo il difficile momento che ha vissuto. Nonostante si sia messa sempre in gioco, non è mai riuscita a trovare una persona che le potesse rimanere accanto per tutta la vita. Di storie importanti ne ha avute due, ma entrambe terminate in malo modo. Ora che uno dei suoi ex ha, persino, iniziato una storia con un’altra dama del parterre, alla donna non serviva altro che un nuovo inizio. Ed eccolo che non è tardato ad arrivare. La protagonista della vicenda è proprio lei.

La dama parla ai suoi followers

La diretta interessata, colei che ha rivelato a tutti di stare vivendo un momento speciale, è proprio Ida Platano. Dopo tutte le delusioni d’amore subite, dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri e la fine della relazione con Alessandro Vicinanza, che ormai è impegnato con Roberta Di Padua, i fan della donna speravano di rivederla ancora a Uomini e Donne.

Evidentemente, visto anche il fallimento del suo trono, Ida non si è sentita pronta a tornare nello studio. Ma, il tempo ha saputo ripagarla con l’incontro di un uomo che, stando a quanto dice nel video da lei pubblicato e agli occhi a cuoricino, avrebbe fatto battere di nuovo il suo cuore.