Diletta Leotta: quali ritocchini ha fatto e com’è cambiata negli anni | Prima e Dopo

Una delle conduttrice italiane più corteggiate degli ultimi tempi è cambiata notevolmente negli anni: ecco gli interventi fatti dalla Leotta.

Diletta Leotta, conduttrice televisiva e radiofonica di successo, oggi ha una folla di fan e di corteggiatori che si prostrano ai suoi piedi, ma come era la donna prima della chirurgia?

Probabilmente, quasi tutti sanno che la Leotta ha ceduto al fascino dei ritocchini estetici, ma il cambiamento che ha fatto negli anni è davvero sconcertante. Guardando le foto, forse, stenterai a riconoscerla.

Scopriamo insieme su cosa è andata a lavorare la donna, quali parti del suo corpo e del suo viso ha corretto con la chirurgia e come si è giustificata del fatto di aver modificato così tanto il suo aspetto fisico. Ti sorprenderà scoprire ciò che ha confessato la conduttrice.

Un nuovo inizio

Negli ultimi anni, sono molti i progetti ai quali la Leotta ha lavorato, ma forse la vera svolta arriverà a breve, perché a lei è stata affidata la conduzione del reality La Talpa. Di recente, sono venuti a galla i nomi di coloro che formeranno il cast di questa nuova edizione, tra cui Gilles Rocca, la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini, Marco Melandri, Marina La Rosa. La vera star del programma, però, sarà proprio lei, Diletta Leotta. Un’opportunità ghiotta, con la quale dimostrare di non essere solamente bella, ma di essere anche capace in ciò che fa.

Difatti, la donna viene sempre apprezzata per il suo aspetto esteriore, che quasi viene messa da parte la passione che mette nel fare il suo mestiere. E, sempre quell’aspetto esteriore l’ha portata a essere parecchio criticata negli anni. Prima di fare il boom e partire in quarta con la sua carriera, Diletta era diversa, era più naturale, con alcuni lineamenti differenti rispetto a quelli di oggi. Se, inizialmente negava e nascondeva il fatto di essere ricorsa alla chirurgia estetica, alla fine ha deciso di ammettere la verità, svelando che ha voluto modificare parti di sé con le quali non si sentiva a proprio agio. È stata lei stessa ad ammettere tutto, durante un’intervista del 2021, fatta ai microfoni di Verissimo. Ecco cosa avrebbe rivelato la Leotta.

Tutta la verità di Diletta

Mirko Manola, fratello di Diletta e chirurgo estetico, secondo quanto riportato da Fanpage, avrebbe confessato di aver ricevuto la sorella in ambulatorio al massimo due volte in tutta la sua vita. Che siano due volte o più, comunque, è innegabile il fatto che la donna sia ricorsa a qualche ritocchino. Dopo anni passati a nascondere la cosa, la Leotta ha deciso di non vergognarsene più. Diletta Leotta si sarebbe sottoposta a una rinoplastica e, molto probabilmente, anche a qualche altro intervento di bellezza, ma questo non comporta il fatto che lei debba essere finta o senza moralità.

A dirlo, è la diretta interessata, nel salottino di Silvia Toffanin. Con la giusta maturità e la giusta consapevolezza, la conduttrice è giunta alla conclusione che ognuno deve decidere per sé, senza criticare le scelte degli altri, perché è opportuno che ognuno si senta a suo agio nel proprio corpo, correndo il rischio anche di andare incontro alle accuse e alle cattiverie della gente.