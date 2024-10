Don Matteo 14: Rai prende una decisione irrevocabile | É già ufficiale

Novità incredibile per i fan di Don Matteo 14: i vertici Rai hanno già deciso, ormai non si può tornare indietro.

Con grande attesa, il 17 ottobre è tornato sul piccolo schermo Don Matteo. È la quattordicesima edizione della fiction che ha fatto innamorare milioni di telespettatori. Nonostante Raoul Bova abbia preso il posto di Terence Hill, infatti, la soap continua a riscuotere successo.

Nonostante su Canale 5 andasse in onda Endless Love, l’amatissima serie turca, che ci fa compagnia anche nel pomeriggio, dal lunedì al sabato, sembrerebbe che la Rai abbia sbaragliato la concorrenza. Stando ai dati riportati da Fanpage, la prima puntata di Don Matteo 14 avrebbe raccolto ben 4.930.000 spettatori, mentre Endless Love si sarebbe fermata a 2.540.000.

Un numero che, forse, nessuno aveva immaginato, visto il successo che stanno riscuotendo le soap del mondo turco e visto che, oramai, abbiamo dovuto dire addio a Terence Hill, figura cardine della fiction. Nonostante questo, però, il debutto di Rai 1 è andato alla grande. Per i fan, però, arriva subito una notizia incredibile. Ecco cosa avrebbero deciso di vertici dell’azienda televisiva.

Tante sorprese e colpi di scena

Don Matteo è ripartito in quinta, con i telespettatori che non vedevano l’ora di ritrovare alcuni dei loro personaggi preferiti, come Nino Frassica, ma anche di scoprire quali saranno le sorprese che avrà in serbo questa quattordicesima stagione. Dopo l’addio a Terence Hill, i fan storici della fiction erano curiosi di vedere in che modo Raoul Bova avrebbe preso in mano le redini della serie.

Apparso a metà della tredicesima stagione, Don Massimo è diventato ormai il protagonista delle vicende, attorno al quale ruotano le storie di tutti gli altri protagonisti. In queste dieci puntate, previste per la stagione 14, ne vedremo sicuramente delle belle. Molti saranno i nomi che entreranno a far parte del cast, da Eugenio Mastrandrea a Federica Sabatini. Ma, c’è una decisione, che arriva direttamente dalla Rai e che inciderà parecchio sul destino della fiction. Scopriamo ciò che sta accadendo.

Una decisione inaspettata

I vertici dell’azienda televisiva avrebbero risposto, una volta per tutte, a una domanda che è passata per la mente alla maggior parte dei fan della serie.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, a chi chiede perché Don Matteo non ha modificato il suo titolo in Don Massimo, visto il cambio di protagonisti, si risponde che la scelta è stata pienamente consapevole.

Perché #DonMatteo14 non ha cambiato il titolo se il nuovo personaggio di Raoul Bova si chiama Don Massimo? “Perché vogliamo mantenerlo, come tributo a Terence Hill. Abbiamo lottato perché fosse così, è stata una scelta precisa” (Il Messaggero) pic.twitter.com/rRlvJxe0nS — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 17, 2024

Tutto parte dalla volontà di rendere omaggio al lavoro che Terence Hill ha fatto in questi anni, al modo in cui lui ha saputo portare in alto questa fiction, dandole un valore speciale.