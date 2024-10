Pamela Petrarolo: “La detestavano tutte” | Spunta oggi il dietro le quinte di Non é la Rai

La gieffina di Non è la Rai coinvolta in un dietro le quinte che ha dell’incredibile: ecco cosa è accaduto a Pamela Petrarolo.

Una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello, Pamela Petrarolo, viene coinvolta in un dietro le quinte di Non è la Rai a dir poco scioccante.

La popolarità che dà il reality non è tutta rose e fiori, perché Grande Fratello è in grado di riportare a galla vecchi avvenimenti, episodi che sembravano sepolti da tempo e che, invece, alcuni non hanno mai dimenticato.

Ed è ciò che è accaduto alla Petrarolo, con queste sconcertanti rivelazioni sulla sua persona. Quello che spunta oggi sul web e che ci riporta indietro negli anni, a Non è la Rai, ha lasciato senza parole tutti gli utenti web. Ecco cosa si dice sul conto di Pamela.

Da Non è la Rai alla quotidianità

Pamela Petrarolo, in gara con Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, ha mostrato un altro lato di sé al GF. Le tre donne, tutte ex ragazze di Non è la Rai, hanno portato sul piccolo schermo un’altra realtà, quella che non siamo soliti vedere, ma quella più vera e pura. Dopo l’ondata di successo che le ha travolte, negli anni ’90, le tre hanno dovuto reinventarsi, hanno dovuto trovare un piano B, dopo che i telefoni hanno smesso di squillare e i riflettori si sono spenti.

A quanto pare, neanche quando erano all’interno di uno dei programmi più amati del tempo tutto filava liscio come l’olio. Difatti, sono venute fuori delle dichiarazioni, nei confronti di Pamela, che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Un utente web avrebbe, persino, commentato: “La devastano tutte“. Le sue compagne d’avventura, allora, non sarebbero state così gentili con la Petrarolo. Scopriamo insieme cosa hanno detto.

Le parole delle colleghe

Su X, è spuntato un video in cui, alcune ragazze di Non è la Rai, vengono intervistate e parlano della loro esperienza nel programma, lasciandosi andare a delle considerazioni sulle loro compagne. Tra tutte, quella più nominata è proprio Pamela Non è la Rai. C’è chi ricorda che la donna, all’epoca, si sentiva insicura e convinta di non fare carriera perché non si vedeva bella come le sue colleghe, ma c’è anche chi l’ha indicata come la più esibizionista.

Qualcun’altra confessa, addirittura, che tra loro non scorreva buon sangue. Insomma, le ragazze di Non è la Rai non ci sono andate di certo leggere con le parole. Chissà cosa avrà pensato, allora, Pamela, ascoltando queste dichiarazioni. Ciò che è certo, è che oggi è una donna forte, piena di nuove consapevolezze e di voglia di rimettersi in gioco.