Alba Parietti innamorata pazza: chi é Fabio Adami che le ha rubato il cuore

Per Alba Parietti torna il sereno: tutti i dettagli sulla vita privata di Fabio Adami, l’uomo che ha fatto innamorare la showgirl.

Che Alba Parietti fosse una persona senza peli sulla lingua, lo sapevamo tutti. Ma, ora che ha ritrovato l’amore, può darsi si sia addolcita un po’ e abbia placato il suo animo da guerriera.

Ad averle rubato il cuore è Fabio Adami e tra poco scopriremo tutti i dettagli riguardo la sua vita. Ci auguriamo, però, che l’amore tra lui e Alba non faccia la fine di quello con il filosofo Stefano Bonaga. Sono settimane che tra i due ex volano stracci, per via di una storia conclusasi alla fine degli anni ’90, ma che ha lasciato l’amaro in bocca.

Stando a quanto riportato da Oggi, Bonaga avrebbe confessato di aver patito molto con la Parietti, per via del suo volersi mostrare sempre, di voler rivelare le sue faccende, come se interessino al mondo intero. Insomma, tra malintesi e fraintendimenti, la storia tra i due non sarebbe finita nel migliore dei modi. Speriamo, dunque, che con Adami le cose vadano meglio. I presupposti per un grande amore ci sono tutti, ora non ci resta che scoprire chi è l’uomo.

Il cuore di Alba Parietti torna a battere

Dopo anni di solitudine, Alba Parietti è tornata ad aver le farfalle nello stomaco e l’artefice di tutto questo è proprio Fabio Adami. I due si sono conosciuti nel 2021 e, da allora, non si sono più lasciati. Prima di questa, l’ultima storia d’amore della showgirl risale al 2010, terminata poi nel 2014 ed è stata con Cristiano De André. Ma, ora, la donna ha finalmente trovato la voglia di rimettersi in gioco e riaccendere i suoi sentimenti.

È bastato un incontro in treno per far scattare la scintilla tra la showgirl e Fabio. Una coincidenza che li ha portati a condividere lo stessi vagone, a scambiarsi degli sguardi, finché lui non ha riconosciuto Alba. L’ha aiutata a portare i bagagli e le ha il suo biglietto da visita. La donna non ha potuto fare a meno di mandargli un messaggio, nel quale, secondo quanto riportato da Fanpage, avrebbe scritto: “Sarei curiosa di vedere l’altra metà della faccia”. E, da qui, la prima cena, le prime emozioni, l’inizio di una storia d’amore felice. Questo è l’uomo che ha rubato il cuore alla Parietti.

Chi è e cosa fa Fabio Adami

Fabio Adami è completamente estraneo al mondo dello spettacolo, ma nonostante questo ha saputo incastrarsi con la vita mondana di Alba e amarla per quello che è davvero. L’uomo, infatti, è Manager di Poste Italiane e Responsabile di vendita TOP PAL. Originario di Roma, Adami è sempre stato molto riservato e avrebbe addirittura chiuso il suo profilo Instagram, dopo l’inizio della sua frequentazione con la Parietti.

Stando alle informazioni che circolano sul web, Fabio avrebbe anche due figli, una femmina e un maschio. Del resto, non sappiamo molto sulla sua vita privata, ma ci basta sapere che è lui quello che è tornato a far sorridere Alba e con la quale, da tre anni, vive una storia d’amore da favola.