Amanda Lecciso: chi é il suo ex e padre del suo adorato figlio

Un tuffo nella vita privata di Amanda Lecciso: la sorella di Loredana e il grande amore con il quale ha avuto un figlio.

Della vita privata di Amanda Lecciso, nonostante questa sia la sorella di Loredana e di Raffaella, sappiamo davvero poco. Infatti, la più piccola di casa ha sempre cercato di mantenere un basso profilo, ma ora che è all’interno della casa del Grande Fratello, le cose sono cambiate.

Non si può sfuggire da ciò che il reality porta a galla e non si può distogliere la luce dei riflettori sul proprio passato. E, così, è spuntato il nome dell’ex della donna, l’uomo con il quale ha avuto un figlio.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse essere stato lui un suo grande amore, eppure è proprio così. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Un lancio in grande stile

La sera in cui Amanda è entrata in casa, è stata accompagnata da Loredana, che si sarebbe detta felice di vedere sua sorella in questa esperienza. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, la donna sarebbe diventata una concorrente del Grande Fratello dopo che gli autori hanno deciso di squalificare, ancora prima di iniziare, Lino Giuliano.

E, se Alfonso Signorini avrebbe ricevuto un bel due di picche da Loredana, lo stesso non si può dire di Amanda, che, nonostante la sua riservatezza, ha provato a mettersi in gioco. Nel corso della sua convivenza con gli altri inquilini, la donna sta dimostrando di avere un carattere determinato e forte, che non si arresta davanti a nessuno. Negli ultimi giorni, un acceso confronto con Helena Prestes l’ha vista protagonista. A causa di una nomination, sarebbe scoppiato il caos, ma si sa, vivere sotto lo stesso tetto non è affatto facile e le tensioni iniziano a farsi sentire. Ma, la vita vera è fuori e Amanda lo sa bene. Ad attenderla, suo figlio, l’amore più grande della sua vita. Ecco chi è l’uomo con il quale lo ha avuto.

Il passato di Amanda

La trentaseienne Amanda ha già un figlio di 10 anni, con il quale ama trascorrere del tempo. Proprio di recente, nella casa, ha ricevuto una bellissima sorpresa e ha avuto il piacere di riabbracciare Ninni, ma anche il suo ex, Ivo Micioni.

Entrambi hanno confessato ad Alfonso che il loro è un amore che cambia e si evolve, anche per il bene di loro figlio. Anche se la loro relazione è finita, Amanda avrebbe rivelato, ai microfoni del GF: “Lui rimarrà sempre la mia famiglia“.