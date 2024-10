Edoardo vincitore di MasterChef reinventa un classico della cucina e fa boom di visualizzazioni: quale super piatto ha scelto

Forte personalità e spiccata fantasia in cucina, è Edoardo Franco l’autore di questo grande piatto: ecco cosa ha creato.

Edoardo Franco, proveniente da Varese, è una di quelle persone che è impossibile non notare. A iniziare dal suo aspetto esteriore, alquanto stravagante, nel modo di vestire e nel modo di acconciare barba e baffi, fino ad arrivare alla sua personalità, forte e unica.

Ma, la vera qualità di questo ragazzo sta proprio nella cucina. I fornelli sono la sua passione e lo ha dimostrato in uno dei talent culinari più famosi d’Italia, ovvero MasterChef. È stato lui ad aggiudicarsi la vittoria della dodicesima edizione del programma, portandosi a casa un ricco premio, la possibilità di pubblicare un libro di ricette tutto suo e l’occasione di avere molte porte aperte.

Da quel momento in poi, Edoardo non si è più fermato e ha continuato a sperimentare, a crescere. Lo dimostra anche nei suoi post su Instagram, dove continua a intrattenere i suoi followers con video di ricette prelibate. Tra queste, c’è quella che prende le mosse da un piatto della tradizione, un grande classico. Franco, però, ha deciso di aggiungere un tocco di originalità alla preparazione e il risultato lascia tutti a bocca aperta. Ecco cosa ha creato lo chef.

In cucina bisogna osare

I tre giudici di MasterChef, Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, probabilmente ci avevano visto lungo. Edoardo è un vero portento in cucina, perché non ha paura di sbagliare, non ha paura di osare. Cucina è, soprattutto, passione e qualunque piatto, creato con passione, non potrà mai essere un brutto piatto. E così, Edoardo vincitore MasterChef ha dato vita a una ricetta davvero gustosa, partendo da una ricetta famosissima in Italia.

Parliamo del risotto allo zafferano, amato soprattutto al nord, dal sapore deciso e determinato, proprio come Edoardo. Oltre ai classici ingredienti, però, lo chef ha deciso di aggiungere due ingredienti, per provare una nuova combinazione di sapori che, stando al boom di visualizzazioni, deve aver conquistato gli utenti. Scopriamo insieme il trucchetto dell’esperto di cucina.

Risotto allo zafferano alla Franco

Per preparare il suo risotto, Edoardo ha utilizzato riso carnaroli, zafferano in pistilli, parmigiano, burro, sale e ha sfoderato la sua arma segreta, con l’aggiunta di limone e rosmarino.

In pochi e precisi step, il tuo risotto allo zafferano alla Franco sarà pronto. Il suggerimento dello chef è quello di impiattarlo in un piatto bianco e servirlo con la forchetta, per donargli un’aria più elegante e raffinata, che tutti i risotti meritano.