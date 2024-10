Sagre Emilia-Romagna: tartufi e funghi negli stand gastronomici in queste date | Queste sono imperdibili

Vieni a scoprire gli eventi di questo autunno, in una delle regioni più belle d’Italia: tutte le date delle sagre in Emilia-Romagna.

Terminata l’estate, rientrati dalle vacanze, si fa più fatica a riprendere il ritmo della quotidianità. Per questo motivo, ciò che ci vuole per spezzare dagli impegni giornalieri è una bella gita fuori porta. E, quale occasione migliore se non quella di immergerti nelle meravigliose sagre del nostro Paese?

Ovviamente, l’autunno è la stagione perfetta per deliziarti con funghi e tartufi, quindi abbiamo pensato bene di suggerirti le date delle sagre Emilia Romagna, per farti assaporare il vero gusto di questo periodo. Sarà un’esperienza entusiasmante, conoscerai i prodotti della terra, avrai un confronto diretto con i coltivatori del luogo e potrai conoscere tutti i dettagli suoi prodotti artigianali che troverai negli stand.

Ovviamente, l’Emilia-Romagna è celebre per le sue prelibatezze culinarie, spesso considerata la patria del cibo italiano di ottima qualità, come il parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma e non dimentichiamo i tortellini, e la pasta fresca in generale. In autunno, però, a farla da padrone sono i funghi e, soprattutto, il tartufo. Ecco, allora, tutte le date che devi assolutamente segnare, per non perdere neanche un evento.

Lasciati guidare dai sapori della terra

I funghi e i tartufi sono due elementi pregiati della terra e sono un piacere per il palato. Per questo, l’Emilia-Romagna ha deciso di organizzare una serie di sagre dedicate proprio a questi due prodotti, come quella che si svolge a Selvapiana, frazione di Bagno Romagna. Qui, domenica 20 ottobre 2024, potrai gustare un ottimo pranzo a base di tagliatelle con funghi e tartufo, dopo aver fatto la tua prenotazione. La giornata, poi, continua con della buona musica dei “Liberi di sognare“, la tribute band di Vasco Rossi. Inoltre, ci saranno anche tantissimi giochi in legno, per far divertire grandi e piccini, e molti stand gastronomici, con prodotti tipici del territorio.

Un’altra sagra da non perdere è quella del tartufo a Calestano, un comune in provincia di Parma. Qui, dal 13 ottobre al 17 novembre, si svolgerà la Fiera Nazionale del Tartufo Nero di Fragno. Oltre a poter gustare prelibati piatti con il re della festa, il tartufo, potrai divertirti e trascorrere del tempo di qualità, passeggiando tra gli stand gastronomici e partecipando alle tante attività in programma. Ma, c’è anche un’altra sagra alla quale non puoi dire di no.

Le prelibatezze dell’Emilia-Romagna

Dal 20 al 27 ottobre, l’appuntamento è a Dovadola, vicino Forlì. L’ospite più acclamato di queste giornate sarà il tartufo bianco, ma potrai gustare anche funghi, miele, formaggi, salumi, vini.

Saranno delle giornate all’insegna del buon cibo e del buon vino. Uno splendido modo per trascorrere un po’ di ore lontani dallo stress cittadino e dagli impegni quotidiani.