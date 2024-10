Storie IG: come scoprire se qualcuno ti ha visualizzato le storie

Impara tutti i trucchi del mestiere e diventa un esperto social: ecco come scoprire i segreti più nascosti di Instagram.

Ad oggi, Instagram è uno dei social più utilizzati al mondo. Sia giovani che persone più adulte si sono addentrate nel mondo dei post, dei reel e delle stories, con grande dimestichezza, per creare una sorta di realtà parallela, utile per sfuggire da quella vera.

Se, da una parte, c’è chi utilizza il social nel modo più basico possibile, pubblicando qualche contenuto di tanto in tanto e visualizzando ciò che postano gli utenti che segue, dall’altra parte c’è chi ama saperne sempre di più, andando a curiosare tra i trucchetti che questa applicazione può celare.

È per questo che ti diremo come fare per scoprire se qualcuno di ha visualizzato le storie, in un modo che non immagineresti mai. In un batter d’occhio, prenderai confidenza con questo social network, imparando a mettere in pratica questi consigli. La visualizzazione storie IG non avrà più segreti per te.

Cosa sono le storie IG e come pubblicarle

Se sei alle prime armi con Instagram, ancora prima di capire come fare per vedere se qualcuno visualizza le tue storie, devi sapere di cosa stiamo parlando. Le storie IG, infatti, altro non sono che contenuti pubblicati sul social, che restano attivi per sole 24 ore. Dopodiché, la foto o il video pubblicati spariranno e andranno a finire nel tuo Archivio, al quale solo tu potrai accedere, direttamente dalle impostazioni del tuo profilo. A meno che, tu non decida di mettere la storia in evidenza sul profilo, creandole un apposito spazio, nel quale anche i tuoi followers potranno visionarla in ogni momento, senza scadenza.

Crearla è semplicissimo e ti basterà cliccare su “aggiungi storia“, per pubblicare un contenuto in tempo reale, un vecchio ricordo o per condividere il post di qualcuno che segui. Ma, una volta resa pubblica, cosa bisogna fare per scoprire chi è che visualizza la tua storia? Ecco tutto quello che devi sapere.

Uno sguardo alla lista delle visualizzazioni

Dal momento in cui pubblichi una storia su Instagram, avrai la possibilità di scoprire chi è che la visualizza, in tempo reale. Accedi al tuo account e clicca l’immagine del tuo profilo, in alto a sinistra, dove potrai vedere tutte le storie che hai condiviso. Facendo uno swipe dall’alto verso il basso, potrai accedere all’apposita sezione denominata “Persone che hanno visualizzato“.

In questa lista, ti appariranno tutti i nomi delle persone che hanno visto al tua storia e quelli di coloro che hanno messo like. La stessa procedura è applicabile sia da smartphone che da PC.