Sabrina Ferilli: il suo attico è un sogno nel cuore di Roma | Questa è la sua vista mozzafiato

L’attrice romana più amata di tutti i tempi vive in un posto da favola: ecco il super attico di Sabrina Ferilli.

Bella, sensuale, brava in ogni cosa che fa, ovunque ci sia Sabrina Ferilli è un successo assicurato. Gli uomini la amano per il suo fascino, le donne la sostengono per la sua simpatia e la sua spontaneità. Insomma, la Ferilli mette d’accordo proprio tutti.

Forse, sarà anche per questo che Maria De Filippi l’ha voluta fortemente a Tu si que vales, il programma che va in onda il sabato sera, su Canale 5. Uno show divertente ed emozionante, al quale Sabrina aggiunge il suo tocco. Irriverente e senza peli sulla lingua, la bella romana fa ridere il pubblico e anima le dinamiche dello studio.

Il siparietto con Giovannino, il nanetto vestito di rosso, dalla faccia blu, è diventata una sorta di garanzia della trasmissione. Lui si diverte a punzecchiare Sabrina, che non le manda di certo a dire. Insomma, la Ferilli è una donna che non teme rivali e che si mostra sempre per com’è davvero, senza filtri. Nel corso della sua carriera, i successi sono stati moltissimi e le hanno permesso di raggiungere una grande popolarità. Chiaramente, tutto questo ha portato la donna ad accumulare un bel patrimonio, che avrà in parte investito nel suo super attico. Ecco dove abita Sabrina Ferilli.

Un cuore romano

Sabrina Ferilli è nata e cresciuta a Roma e, da romana vera, fa fatica a staccarsi dalla sua città d’origine. È proprio qui, infatti, che ha deciso di abitare, ma la sua casa ha attirato l’attenzione dei fan, per via della vista mozzafiato che regala. Con precisione, l’attico in cui vive l’attrice si trova a Prati e si affaccia sulla Cupola della Basilica di San Pietro.

Dalle foto che pubblica la donna, seguitissima sui social, possiamo notare un pavimento in parquet, che dona un’aria calda ed elegante alla residenza, oltre che vari quadri che la raffigurano. Per lo più, si scorgono complementi d’arredo classici, mobili di legno e poltrone in velluto. Sabrina ci ha tenuto a ricreare un’atmosfera accogliente in casa, specie grazie alle luci calde, che impreziosiscono ogni stanza.

Un magico terrazzo

Ma, la vera bellezza dell’attico della Ferilli, forse, sta proprio nel terrazzo. Qui, coltiva i suoi fiori e le sue piante, prende il sole e si rilassa, staccando la spina dai mille impegni quotidiani.

Attraverso i suoi social, sono molte le immagini pubblicate, che la ritraggono in questo angolo di paradiso. Un modo per restare sempre a stretto contatto con le bellezze di Roma, ma conservando quella tranquillità e quella pace di cui l’attrice ha bisogno.