Vi ricordate Elena Martini in un Medico in Famiglia? Com’è diventata oggi la star della serie tv

Un cambiamento sorprendente per una baby star di Un Medico in Famiglia: vieni a scoprire come è diventata Elena Martini.

Un Medico in Famiglia è stata una fiction che ha riunito davanti alla TV milioni di telespettatori, di diversa età. Andata in onda dal 1998 al 2016, su Rai 1, la serie è diventata un fenomeno culturale. Tutti ci sentivamo a casa quando guardavamo la famiglia Martini fare colazione, discutere delle cose che accadevano nelle loro vite.

È stato grazie a Un Medico in Famiglia se Lino Banfi è diventato il nonno d’Italia, interpretando nonno Libero. Ogni personaggio ha avuto un posto speciale nei nostri cuori e, ancora oggi, nonostante siano trascorsi anni dalla puntata che ha determinato la fine della fiction, il ricordo delle vicende narrate è ancora vivo.

Una famiglia allargata, piena di amore, ma anche ricca di imprevisti, ostacoli, problemi, proprio come una famiglia normale. Tra i protagonisti che sono arrivati in corsa, ce n’è una che, probabilmente, stenterai a riconoscere. Parliamo di Elena Martini, la dolcissima bambina dai riccioli d’oro. Nata dalla relazione del protagonista Lele con la bella Alice, Elena ha conquistato il cuore di tutto il pubblico a casa, con la sua delicatezza e la sua simpatia. Ma, scopriamo come è diventata Elena Martini Un Medico in Famiglia, oggi.

Da Elena a Domiziana

Nove anni, un sorriso contagioso e degli occhi da cerbiatta, Elena arriva così in casa Martini, direttamente dalla Francia. Assieme a lei, l’inseparabile fratello gemello Bobò. Negli anni, abbiamo assistito alla crescita di questi due bambini, che sono diventati dei ragazzi e hanno condiviso con noi le tappe della loro adolescenza.

Sono trascorsi otto anni dall’ultima stagione di Un Medico in Famiglia e dell’attrice che ha interpretato Elena Martini non si è saputo più molto. Domiziana Giovinazzo, infatti, avrebbe deciso di allontanarsi dalle scene, per dedicarsi alla sua famiglia. A quanto pare, nonostante le speranze dei fan più affezionati, la fiction Rai non tornerà con una nuova stagione a sorpresa. Ogni protagonista dello show ha preso la sua strada e Domiziana ha costruito una splendida famiglia.

La storia di Domiziana

Dopo aver vissuto un’esperienza unica, recitando al fianco di grandi attori, Domiziana è andata avanti, ha voltato pagina. Nel 2021, è diventata mamma per la prima volta, di Lorenzo e qualche mese dopo è convolata a nozze con il compagno Angelo. Nel 2022, a far parte della famiglia, arriva anche il piccolo Leonardo. La giovane è molto attiva sui social e ama condividere, con i suoi followers, piccoli momenti di quotidianità.

Domiziana ha sempre ammesso di provare, ancora oggi, una forte emozione quando sente parlare di Un Medico in Famiglia, che ha segnato una tappa importante e indelebile per la sua vita.