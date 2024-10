Conosci Leonardo Renga? Quanti anni ha e cosa fa nella vita il figlio di Francesco

Molti conoscono Jolanda, ma di Leonardo Renga si sa davvero poco: ecco tutti i dettagli sulla vita del figlio del celebre cantante.

Nato dall’amore tra il cantante Francesco Renga e l’attrice Ambra Angiolini, Leonardo può essere definito quello più riservato della famiglia. Negli ultimi anni, infatti, sua sorella Jolanda iniziato a esporsi di più sui social, coltivando la sua passione per la scrittura ed esordendo con la pubblicazione del romanzo Qualcosa nel modo in cui sbadiglia.

Insomma, pare proprio che si tratti di una famiglia di artisti, con il papà che vive di musica, la mamma che si divide tra televisione e cinema, e lei che trova rifugio in un mondo fatto di lettere e parole. Ma, Leonardo Renga, il più piccolo di casa, cosa fa?

Sono sempre di più quelli che cercano dettagli sulla vita del ragazzo, solitamente schivo a foto e video sui social. Di recente, però, in occasione del suo compleanno, la sorella Jolanda è riuscita a rubare qualche scatto, attimi di dolcezza in famiglia. Scopriamo qualcosa di più sul giovane.

Una famiglia sempre unita

Nonostante l’amore tra Ambra e Francesco sia giunto al capolinea anni fa, i due non hanno mai smesso di volersi bene, rispettando il sentimento che c’è stato tra loro e che li ha spinti a creare questa splendida famiglia. Chiaramente, anche i figli beneficiano molto della pace che si respira quando, per occasioni importanti, si riuniscono tutti. Ed è quello che è accaduto proprio nell’ultimo compleanno di Leonardo Renga.

Il ragazzo ha compiuto 18 anni e le foto pubblicate dalla sorella testimoniano l’unione tra i due artisti e i loro figli. Ai festeggiamenti, era già preceduta la dolce dedica di mamma Ambra, che scrive che vedrà sempre il suo Leonardo con un dentino in meno davanti, aggiungendo di amarlo “con umiltà e gentilezza“. Una dedica che ha commosso tutti i followers dell’attrice, per la sua profondità e che sarà sicuramente arrivata dritta al cuore di Leonardo. Ovviamente, anche Francesco ha avuto in serbo delle parole d’affetto per suo figlio, pubblicando un post sui suoi social. Ora che è maggiorenne, magari, anche il più piccolo di casa Renga deciderà di fare capolino nel mondo dello spettacolo, in un modo o nell’altro.

La riservatezza di Leonardo

Quello che è quasi certo, però, è che faticheremo a vedere pubblicamente Leonardo così come vediamo Jolanda. Mentre quest’ultima è più propensa alla condivisione, parlando anche in termini social, Leo non ama ostentare il privato.

Frequenta ancora il liceo, ha la sua cerchia di amici e la sua vita. Per il momento, molto probabilmente, continuerà a essere semplicemente un ragazzo di 18 anni, che ha voglia di conoscere il mondo. Non ci resta che attendere per vedere se, poi, sarà anche lui a volersi far conoscere dal mondo.