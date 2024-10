Michele Bravi: dopo l’incidente torna in concerto | Dove si esibisce e quando

Il cantante dalla voce soave torna a incantare i suoi fan con la sua musica: scopri le tappe del tour di Michele Bravi.

Quasi 30 anni e una carriera alle spalle tutt’altro che immatura. Michele Bravi è il cantante che, partendo da X Factor, ha conquistato la folla, lasciando un’impronta di stile con il suo tono di voce soave e pacato. Quando lui canta, è come se tutto attorno si fermasse, è come se le parole che pronuncia entrino direttamente nel cuore di chi le ascolta.

Qualche anno fa, il cantante ha dovuto fare i conti con un evento che ha sconvolto completamente la sua vita. Era il 22 novembre 2018, quando Michele fu protagonista di un incidente stradale nel quale perse la vita una donna. Michele è stato accusato di omicidio stradale e ha patteggiato per un anno e sei mesi di reclusione.

Ovviamente, per lui, questo è stato un periodo terribile, che ha segnato irrimediabilmente la sua vita, personale e professionale. Grazie all’aiuto della sua famiglia, al sostegno dei suoi fan e al percorso psicologico fatto, il ragazzo può dire di aver superato tutto. Certo è che l’episodio rimarrà sempre dentro di sé. Da questo, ha trovato la forza di ripartire e, oggi, lo fa annunciando un nuovo tour. Ecco tutte le date in programma.

Un amore oltre ogni confine

Il periodo dell’incidente è stato tragico per Michele Bravi ma, forse, è stato anche il periodo in cui ha potuto testare di persona la bontà e la purezza della persona che aveva accanto. Lo aveva confessato lui stesso, nelle passate interviste, in cui parla di quell’amore puro, che ha poi lasciato andare. Nonostante la relazione sia finita, il cantante sa bene che ci sarà sempre qualcosa che li legherà, in eterno.

Nel 2021, aveva dedicato l’album La geografia del buio proprio a lui, mentre ora il ragazzo è tornato con nuova musica, nuovi progetti. Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi è l’album dal quale prende nome il tour che è partito a settembre. Uno degli appuntamenti più attesi, però, è stato quello del 9 ottobre, presso il Teatro Metropolitan di Catania.

Un viaggio nella musica

Se vuoi partecipare al tour di Michele Bravi, non ti resta che acquistare il biglietto sui siti di rivenditori ufficiali, quali Ticket One, Ciao Tickets, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour del cantante non sarà un semplice concerto, ma sarà un viaggio nella musica, un viaggio introspettivo che tira fuori le emozioni del ragazzo, cercando di toccare gli animi del suo pubblico.