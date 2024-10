Romina Power ha compiuto 73 anni: com’era agli esordi e com’è diventata oggi

L’ex storica di Al Bano continua a stupire tutti con il suo talento e la sua bellezza, ma il tempo passa anche per lei: i 73 anni di Romina.

Il 2 ottobre, la cantante ed ex storica del cantautore pugliese Al Bano Carrisi, ha compiuto 73 anni. Ovviamente, stiamo parlando della splendida Romina Power, un uragano di energia e di talento che ha attraversato generazioni.

Anche se la donna è sempre apparsa al pubblico in maniera sorridente e raggiante, la sua vita non è stata tutta rose e fiori. Oltre alla dura separazione con Al Bano, Romina ha dovuto far fronte a uno dei dolori più grandi che una donna possa sopportare, ovvero la perdita di una figlia. Era il 1993 quando, a New Orleans, la sua primogenita Ylenia, di soli 23 anni, scomparve e non venne più ritrovata.

Da questo accaduto, forse, la Power non si è mai ripresa del tutto, ma nonostante questo ha continuato a coltivare il suo amore per la musica e la sua voglia di arrivare al cuore della gente, e ci è riuscita. Oggi, a 73 anni, può essere fiera di tutto quello che ha costruito nel tempo. Scopriamo insieme com’è la vita di Romina Power e quali sono state le conquiste più grandi, dagli esordi fino ad ora.

Un duro colpo per la cantante

Che Romina Power e Al Bano siano state una delle coppie più amate e tifate d’Italia non c’è alcun dubbio. Purtroppo, però, tutto può finire da un momento all’altro, anche ciò che crediamo sia eterno. Ed ecco che, nel 2012, arriva l’annuncio della separazione ufficiale. Tra i due ex coniugi, in seguito, non sono mancati dissapori e diverbi, ma serbare rancore non era la soluzione adatta per Romina, che ha sempre cercato di giungere a un punto di pace e serenità.

Forse, perché in cuor suo sapeva che i dolori della vita erano altri. Dopo aver perso sua figlia Ylenia, nonostante la speranza di ritrovarla non si sia mai spenta del tutto, Romina ha perso un pezzo di sé. Ancora oggi, a distanza di 30 anni, la cerca ancora, nella sua mente immagina il suo volto e riassapora i vecchi ricordi. Nonostante tutti i dolori e i dispiaceri, la cantante ha una forza pazzesca, merito del suo mantra.

Il segreto di Romina

Romina Power sa bene che per vivere bene occorre far andare di pari passo la semplicità e l’armonia. I segni del tempo, che porta con orgoglio e fierezza sul suo viso, altro non sono che la testimonianza di essere vivi, di aver vissuto ed essere sopravvissuti a gioie e dolori.

Ovviamente, vivere nella tenuta di Cellino San Marco aiuta a mantenersi belle e fresche, perché la natura rigenera la mente e il corpo. E, poi, ci sono i nipotini Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Ines, figli di Cristel e di Davor Luksic, a tenerla impegnata e allegra. All’inizio di quest’anno, poi, la cerchia di nipoti si è allargata, con l’arrivo di Axel Lupo, figlio di Romina Jr e Stefano Rastelli.