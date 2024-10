Renzo Arbore, il racconto di un giorno maledetto: la corsa in ambulanza

L’uomo della musica italiana per eccellenza alle prese con una terribile malattia: Renzo Arbore costretto alla corsa in ospedale.

Pensare alla musica è inevitabile quando si nomina Renzo Arbore. Ottanta sette anni di vita e una carriera che sboccia in tenera età, per poi continuare a fiorire. Ciò che ha fatto l’uomo per la musica italiana è indimenticabile, così come lo sono i suoi successi. Ma non solo, perché Arbore si è cimentato anche nella carriera di autore televisivo, sceneggiatore, regista, conduttore.

Un vero e proprio showman di altri tempi, che ha conquistato diverse generazioni. In occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della radio, Renzo Arbore è stato uno dei protagonisti della scena, colui che questo secolo di radio lo ha quasi vissuto tutto. L’uomo ha raccontato, nell’Aula di Palazzo Madama, i momenti più emozionanti e significati della storia della radiofonia italiana.

Inoltre, di recente è anche tornato in TV, su Rai Storia, con Cari amici vicini e lontani, un programma in cui si esibiranno cantanti e direttori d’orchestra degli anni ’30/’50. Un omaggio alla televisione del passato e, ovviamente, alla musica. Alla veneranda età di ottanta sette anni, dunque, Arbore è ancora un caposaldo nel mondo artistico e culturale, e, forse, è anche per questo che i suoi fan sono rimasti senza parole quando hanno saputo della sua corsa in ospedale. Scopriamone di più riguardo Renzo Arbore malattia.

Un momento difficile per Arbore

Nonostante i successi che ha conquistato nel corso della sua carriera, nella vita di Arbore non sono mancati i momenti bui. Proprio di recente, l’uomo si è lasciato andare a una confessione molto intima, che ha sconvolto tutti. In passato, infatti, ha dovuto affrontare una malattia che lo ha completamente stravolto, che ha fatto preoccupare lui e tutti coloro che gli erano accanto.

Durante un concerto avvenuto anni fa, il cantautore si è esibito con 39.5 di febbre e, nonostante la serata fosse andata alla grande, il giorno dopo ha iniziato a pagarne le conseguenze. La febbre non accennava a scendere e la corsa in ambulanza è stata inevitabile. Lo staff medico ha deciso di procedere con una radiografia, che portò alla luce un principio di infezione. Dopo essere stato ricoverato al Sanatorio di Quisisana, arrivò la diagnosi di broncopolmonite.

Renzo Arbore verso la guarigione

Dopo che gli fu diagnosticata la causa del problema, Renzo Arbore seguì alla lettera tutte le indicazioni dei medici per guarire. Dopo diciotto giorni di totale riposo e le cure adeguate, l’uomo è riuscito a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera.

Alla fine, per Renzo Arbore e per i suoi cari è stato solo un grande spavento, ma tutto si è risolto per il meglio. Ad oggi, il cantautore può essere soddisfatto della carriera che ha alle spalle e, soprattutto, della nomina del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica per il contributo alla cultura italiana.