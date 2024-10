Caterina Balivo, mamma super: quanti figli ha e quanti anni hanno

Donna inarrestabile e piena di grinta, divisa tra famiglia e lavoro: ecco tutto ciò che non sapevi su Caterina Balivo, conduttrice e mamma.

Conduttrice televisiva di successo, una bellezza elegante e senza tempo, con alle spalle molte soddisfazioni nel campo lavorativo, Caterina Balivo è anche una mamma. Spesso, siamo talmente abituati a vedere i personaggi del mondo dello spettacolo attraverso uno schermo, che perdiamo di vista il fatto che anche loro, al di fuori, hanno una vita comune, come tutti noi.

Caterina, infatti, ama il suo lavoro, dedica tutta se stessa ai programmi che conduce, ma ha deciso di prendersi del tempo anche per costruire una famiglia, con la quale condividere i momenti quotidiani, trascorsi fuori dagli studi televisivi.

Di recente, la donna ha rilasciata un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato di parità salariale, famiglia, carriera. La Balivo è divisa tra i suoi figli e il suo lavoro, e porta alla luce tutte le difficoltà che una mamma deve affrontare, per portare avanti la carriera lavorativa. Ma, ora scopriamo di più su Caterina Balivo figli, quanti sono e quanti anni hanno.

La famiglia Balivo

Caterina Balivo è mamma di sue splendidi figli, Guido Alberto e Cora, di 12 e 7 anni, nati dal matrimonio con Guido Maria Brera. La sua è una famiglia molto unita e la conduttrice tiene tanto al bene dei suoi figli e dei suoi cari. Nonostante questo, però, sembra ferma sul fatto che non lascerà mai il lavoro per i figli. La donna, infatti, ha le idee ben chiare su quelli che sono i suoi progetti e le sue prospettive per il futuro e, a quanto pare, vorrebbe fare di tutto per conciliare il fatto di essere mamma e lavoratrice.

Solo durante la pandemia dovuta al Covid, Caterina ha fatto un passo indietro ed è rimasta a casa, per prendersi cura di Guido Alberto e Cora, ma il ritorno sul set non è stato affatto semplice. Nonostante tutto, però, la Balivo è riuscita a trovare il perfetto equilibrio tra lei e i suoi figli, senza sensi di colpa. Ecco come ce l’ha fatta.

Caterina super mamma

Per la conduttrice, l’indipendenza e la realizzazione personale sono fondamentali, anche se queste tolgono del tempo alla famiglia. Con il tempo, è riuscita a gestire i suoi figli, facendo capire loro che la sua assenza è dovuta agli orari diversi che ha, che magari non le permettono di attenderli all’uscita di scuola.

Per Caterina, non è giusto dover scegliere tra lavoro e famiglia, perché una donna ha tutto il diritto di fare carriera senza dover ritardare l’arrivo dei figli. Forse, la differenzia salariale, il gender gap e le problematiche legate alla figura femminile che cerca di affermarsi nel mondo lavorativo sono temi ancora un po’ delicati, ma la Balivo spera che, presto, si abbattano le barriere alzate dalla differenza di genere.