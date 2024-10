Il Paradiso delle Signore: anticipazioni fino all’11 ottobre | Guarnieri fa spiare Marcello

La soap della Rai è pronta a regalarci una settimana di fuoco: ecco tutte le anticipazioni esclusive de Il Paradiso delle Signore.

Ci tiene compagnia tutti i giorni, dal 2015 e ogni stagione si fa sempre più avvincente e interessante. Ovviamente, stiamo parlando de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che segue le vicende che si svolgono all’interno del primo grande magazzino per signore, nato nella Milano degli anni ’50. Tra lusso, intrighi e amori, questa fiction ha allargato il suo seguito di telespettatori, nel corso di questi nove anni di messa in onda.

Se, da un lato, c’è chi evita di curiosare tra le anticipazioni, per godersi ogni singolo colpo di scena, dall’altro c’è chi va alla ricerca di indiscrezioni e news. Nella maggior parte dei casi, però, i veri fan della soap non riescono a resistere, quindi provano a scovare degli indizi, per capire cosa li aspetta, di settimana in settimana.

Noi siamo qui per annunciarti che dal 7 all’11 ottobre ne vedremo delle belle. Tra Guarnieri che fa spiare Marcello e molto altro, Il Paradiso delle Signore anticipazioni ti lasceranno senza parole. Vieni subito a scoprire cosa vedrai sul piccolo schermo e come si evolveranno le dinamiche rimaste in sospeso.

Nuova settimana, nuovi colpi di scena

Sarà una settimana impegnata per i fan de Il Paradiso delle Signore, che avranno a che fare con impegni di lavoro, amori e inimicizie. Partiamo alla grande con Botteri che riesce a trovare il raro bisso, il materiale prezioso che farà parte della collezione Costa Smeralda e con Armando che cercherà di convincere Enrico a non rinunciare al suo impiego. Non mancano poi gli affari di cuore, con Elvira che si confida con Irene riguardo la sua esperienza con Salvo e Odile che viene colpita da Matteo.

Elvira, infatti, sarà la protagonista di un momento turbolento, ma fortunatamente ci sarà Mirella pronta a darle conforto. Nel frattempo, Mario Oradei riceverà un’importante offerta di lavoro, fuori Milano. Ma, a sconvolgere i telespettatori, probabilmente, sarà la decisione di Guarnieri. Dopo aver scoperto che Marcello potrebbe avergli sottratto l’affare della Costa Smeralda, l’uomo incarica Matteo di spiarlo, per racimolare quante più informazioni possibili.

Intrighi di lavoro e non solo

A quanto pare, nel corso della settimana, assisteremo anche alla proposta di Marta, nei confronti di Odile, per farla assumere alla Galleria Milano Moda. Peccato, però, che Adelaide non sia tanto propensa a tutto ciò. La ragazza, intanto, riceve anche una proposta dal Paradiso e si trova costretta a dover scegliere. E, restando in tema lavoro, sembrerebbe che Mirella sia preoccupata del ritorno di Clara, poiché teme di poter perdere il suo lavoro, ma ci saranno Roberto e le veneri a proteggerla.

Intanto, tra Concetta e Ciro i conflitti non accennano a smorzarsi e interviene Agata, per cercare di riportare la pace in famiglia. Matteo, poi, cercherà conforto in Umberto, dopo aver commesso una mossa falsa, che potrebbe compromettere il futuro del Paradiso. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle, quindi non ci resta che goderci una nuova ed entusiasmante settimana.