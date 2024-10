Carolina Facchinetti: quanti anni ha e cosa fa nella vita la figlia di Ornella Muti

È lei una delle figlie di Ornella Muti, ma sulla sua vita non si sa molto: scopriamo di più su tutto ciò che riguarda Carolina Facchinetti.

Solitamente, quando pensiamo alla grandissima attrice Ornella Muti, l’unica figlia che ci viene in mente è Naike Rivelli. Lei, nota personalità televisiva e influencer, è nata nel 1974, da un uomo sconosciuto ed è per questo che porta il cognome materno. Le due donne sono molto unite e spesso le vediamo insieme anche nei salottini televisivi.

Ma, non tutti sanno che la Muti ha avuto anche altri due figli, nati dal matrimonio con Federico Facchinetti, con il quale la donna è stata legata dal 1988 al 1996. I frutti del loro amore sono Carolina e Andrea. La ragazza è abbastanza lontana dal mondo dello spettacolo e di lei si sa davvero poco.

Cerchiamo di scoprire di più su tutti i dettagli della vita privata di Carolina Facchinetti, tra dolori e grandi cambiamenti che hanno segnato la sua esistenza. Ecco quanti anni ha e cosa fa la secondogenita di Ornella Muti.

Un tuffo nella vita di Carolina Facchinetti

Visto la grande risonanza che ha sua madre nel mondo dello spettacolo, sembra quasi strano che la sua persona sia rimasta fuori da questi contesti. Ma, dopotutto, è pur sempre la figlia di Ornella Muti, quindi la curiosità sul suo conto è davvero molta. Carolina Facchinetti nasce a Roma, nel 1984 e, inizialmente, guidata anche dall’esperienza materna, tenta di approcciare al mondo della recitazione. Nel 2012, esce un film che la vede in scena, al fianco di Alessandro Gassman, ovvero Razza bastarda.

Nonostante l’esordio non sia andato male, Carolina decide di abbandonare la carriera d’attrice, per dedicarsi completamente alla sua famiglia e ai suoi due figli, Alessandro e Giulia, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2016. Purtroppo, però, un evento drammatico si abbatte sulla sua casa e sconvolge tutti gli equilibri. È il 2020 quando, dopo una lunga lotta contro un tumore al cervello, viene a mancare suo marito, Andrea Longhi. La figlia di Ornella, dopo questo tragico evento, ha pubblicato un post Instagram, nel quale dedicava commoventi parole alla sua dolce metà.

Il cambiamento di Carolina Facchinetti

Oggi, Carolina Facchinetti ha un seguito di oltre 13.000 followers, su Instagram, ai quali ha raccontato del suo percorso, che l’ha portata a un grande cambiamento. La donna avrebbe iniziato la dieta fito-tisanoreica, inventata da Gianluca Mech. In realtà, per lei, questa è molto più di una semplice dieta. È stato un modo per rinascere, per riprendere la propria vita in mano e ritornare a volersi bene.

Grazie a questo regime alimentare ipoglicidico, la donna, all’età di quarant’anni, ha finalmente trovato il giusto equilibrio, si sente bene con se stessa e non vive tutto come un sacrificio, bensì come un regalo che si è fatta da sola.