Conosci il papà di Chiara Ferragni? Si chiama Marco e fa un mestiere molto lontano dalla tv

Nonostante la popolarità della figlia, lui mantiene un basso profilo: ecco quello che fa Marco, il padre di Chiara Ferragni.

Sembra assurdo pensare come, da un blog nato per gioco, Chiara Ferragni abbia raggiunto una tale popolarità, eppure è così. Ad oggi, la ragazza conta ben 28,7 milioni di followers ed è una delle imprenditrici digitali più famose al mondo. Ogni giorno, la Ferragni ci porta all’interno del suo mondo, in apparenza perfetto, fatto di lusso, ma anche di gioie quotidiane.

Chiara, infatti, mostra i momenti più dolci trascorsi insieme ai suoi due figli, Leone e Vittoria, e quelli con la sua famiglia e i suoi amici. Tutti sapranno che l’imprenditrice digitale ha due sorelle, Francesca e Valentina, alle quali è molto legata. La loro mamma è Marina Di Guardo, mentre il loro papà si chiama Marco.

Dei genitori di Chiara si sa abbastanza, ma forse non troppo. Se, da una parte, la madre è più attiva sui social ed è più presente nei contenuti postati dalla figlia, Marco fa un passo indietro rispetto al mondo dello spettacolo e si dedica al suo lavoro, che non ha nulla a che fare con i riflettori. Ecco qual è il mestiere del signor Ferragni.

Un papà amorevole

Anche se Marco Ferragni cerca di restare nell’ombra, la popolarità della figlia Chiara non glielo permette. Infatti, le notizie sui dettagli della sua vita si sono diffuse abbastanza rapidamente in rete. Quasi tutti sono a conoscenza del fatto che i genitori dell’influencer hanno divorziato, quando lei aveva solo 15 anni, ma la loro famiglia è rimasta comunque molto unita, per il bene delle figlie.

Sia Marina che Marco hanno affrontato la separazione con grande maturità, senza farlo gravare su chi li circondava. Così, oggi, Chiara è felice e orgogliosa di avere al fianco due persone solide, in grado di sostenerla, anche in un momento difficile come questo. La Ferragni, infatti, si è separata da Fedez, marito e padre dei suoi due figli. A rendere ancora più complicata la situazione, i gossip e i rumors diffusi in rete. Come se non bastasse, il dissing tra il rapper e Tony Effe ci ha messo il carico da novanta, tirando in mezzo persino i figli dei Ferragnez. Fortunatamente, però, Chiara non è solo e può vantare una cerchia stretta di amici e parenti che la sostengono e la supportano. Tra questi, ovviamente suo papà Marco.

Cosa fa Marco Ferragni

Anche se sul padre dell’influencer sappiamo davvero poco, il suo mestiere è una delle informazioni certe che abbiamo su di lui. L’uomo, infatti, è un affermato dentista di Cremona.

A quanto pare, a seguire le orme di papà, la secondogenita, Francesca, che ha scelto di coltivare la passione di Marco, appassionandosi a questo mestiere.