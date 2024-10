Che fine ha fatto Eddy Martens? La sua nuova vita è lontano dall’Italia

Il ballerino Eddy Martens sembra essersi ritirato dalle scene: ecco dov’è e cosa sta facendo, in realtà, l’uomo.

Era il 2007, quando Eddy Martens incontra quella che sarebbe diventata la madre di sua figlia. Parliamo della nota conduttrice nostrana Antonella Clerici, che si innamora del ballerino, con cui avrà Maëlle, nata nel 2009. La relazione tra i due, però, si interrompe nel 2016 e, nel tempo, dell’uomo si è saputo sempre meno.

Ad oggi, però, sappiamo che la sua nuova vita si stia svolgendo lontano dall’Italia. Questo, tuttavia, non lo tiene lontano dai gossip italiani. Antonella Clerici è ormai felice tra le braccia di Vittorio Garrone, vive la sua vita tra lavoro e famiglia ed è sempre più vicina a sua figlia. Ma, cosa fa il suo ex?

Ripercorriamo insieme come si sono conosciuti i due e scopriamo come è cambiata la vita di Eddy, dopo la separazione dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno. Ecco tutti i dettagli più interessanti.

Un amore senza lieto fine

L’incontro fortuito tra Eddy e Antonella aveva fatto sperare in un lieto fine eppure così non è stato. I due si sono conosciuti in un villaggio turistico in Marocco, dove l’uomo, allora ventisettenne, faceva l’animatore. La Clerici, fin dal primo momento, perda la testa per il belga di origini congolesi e si butta a capofitto nella relazione, lasciandosi trasportare dalla passione, nonostante i quindici anni di differenza.

Così, Martens si trasferisce in Italia per seguire la donna e i due iniziano una vera e propria storia, alla luce del sole. Dopo la nascita di Maëlle, però, qualcosa inizia a scricchiolare ed ecco che vengono allo scoperto i primi gossip e i primi rumors sulle scappatelle di Eddy. Nonostante questo, lui e la Clerici superano la crisi, ma il sereno dura ben poco, perché nel 2016, dopo anni di alti e bassi, la coppia decide di mettere un punto definito al loro amore. Oggi, Eddy Martens ha cambiato Paese e anche vita.

Eddy Martens, oggi

L’uomo, dopo la fine della relazione con Antonella, ha deciso di dare una svolta alla sua vita, volando a Bruxelles. Qui, ha aperto un suo negozio di parrucchiere, situato in una zona molto popolare. Sulla sua vita privata non si sa molto, ma pare che l’uomo, in una sua intervista, ci abbia tenuto a dire che non è stato affatto semplice allontanarsi dalla Clerici.

Dopotutto, c’è una figlia che li legherà per sempre e quell’ideale di famiglia unita, che oramai si è infranto, rimarrà sempre e solo un ricordo per Eddy che, come può, corre ad abbracciare la sua Maëlle.