Denis Dosio: cos’è successo dopo il suo piccolo incidente in Grecia

L’influencer forlivese di origini italo brasiliane torna a far parlare di sé: ecco cosa è accaduto a Denis Dosio dopo la Grecia.

Venti tre anni e già tante persone che parlano di lui, Denis Dosio è uno degli influencer più chiacchierati degli ultimi tempi. Divenuto famoso per i suoi video sui social, in cui si mostrava in tutto il suo giovane splendore, senza maglietta e impegnato in balletti seducenti, il ragazzo aveva iniziato anche a prendere parte a i salottini televisivi, come quello di Pomeriggio Cinque.

Inoltre, Denis ha partecipato anche al Grande Fratello Vip andato in onda nel 2020, venendo poi squalificato per una bestemmia. Attivo su TikTok, YouTube e Instagram, l’influencer è stato in grado di riunire una grande community attorno a lui, la stessa che ora si sta chiedendo che fine abbia fatto Dosio.

Di lui, infatti, non se ne parla da un po’, ma, a quanto pare, di recente sarebbe venuto a galla un particolare che ha dell’incredibile. Il tutto avrebbe a che fare con l’incidente in Grecia, che lo ha visto coinvolto. Scopriamone di più insieme.

Un tuffo nel passato

Nel 2019, Denis Dosio è stato protagonista di un fatto che ha fatto il giro del web e non solo. Il ragazzo si sarebbe mostrato sui social, denunciando un ventisettenne barese che, a suo dire, lo avrebbe ferito, spaccandogli un bicchiere di vetro in testa, durante una serata a Mykonos. Subito dopo l’accaduto, Denis aveva pubblicato un video nel quale si sfogava, raccontando di come un ragazzo si fosse avvicinato a lui con l’intento di fargli del male. Stando alle parole del giovane influencer, avrebbe quasi perso i sensi raggiungendo la clinica medica più vicina, dove è stato assistito e medicato con sei punti di sutura.

Ovviamente, all’ora, il contenuto aveva indignato il web, soprattutto la cerchia di followers del ragazzo. Ma, a distanza di anni, pare sia venuta a galla la verità su quella sera. Ecco come sarebbero andate davvero le cose e quale è stato il risvolto della vicenda.

Questione di hype?

Quando si passa troppo tempo sui social, forse si tende a confondere la realtà con la finzione. Purtroppo, ciò che è accaduto a Denis Dosio ha avuto un risvolto che nessuno avrebbe mai immaginato. Il ventisettenne accusato dall’influencer, infatti, sarebbe stato assolto. L’avvocato che lo rappresenta, Andrea Melpignano, ha chiesto l’assoluzione del ragazzo, sottolineando il fatto che in Grecia sarebbe vietato servire bevande nei bicchieri di vetro, quindi sarebbe stato matematicamente impossibile ferire la testa di Dosio.

Tra l’altro, l’avvocato sostiene che il bicchiere non abbia mai raggiunto davvero Denis, che, nei video pubblicati, continuava ad aggiustarsi il ciuffo, senza alcuna reazione istintiva di difesa. Certo è che la ferita sulla fronte dell’influencer era vera, quindi non si sa ancora, con certezza, come se la sia procurata. Si suppone che possa aver urtato contro il bracciolo della panchina del locale, o che sia stato spinto da altri soggetti ignoti. Nel frattempo, pare che il ragazzo abbia rallentato con la carriera da influencer, pubblicando meno contenuti e ritirandosi dalla scena.