Sogni e Numeri: ci sono ruote precise dove giocare i tuoi numeri | Non sbagliare più

Dalle credenze popolari alle più recenti convinzioni: vieni a scoprire dove giocare i numeri per non sbagliare un colpo.

Chissà quante volte ti sarà capitato di fare un sogno nel quale c’erano dei numeri che apparivano a caso o che ti venivano dettati da qualcuno a te caro. Non tutti, al loro risveglio, riescono a ricordarli, ma per i fortunati si accende la speranza della vincita. Infatti, giocare quei numeri al Lotto fa sperare di portare a casa un bel gruzzoletto.

Ma, la domanda è sempre la stessa ed è ricorrente: “Dove giocare i numeri sognati?”. Indovinare una tra le dieci ruote del Lotto su cui puntare non è affatto semplice. Ed è proprio qui che iniziano i calcoli, gli schemi, si va alla ricerca di vecchie giocate e vecchie estrazioni, per capire quale potrebbe essere la mossa vincente.

Ciò che non sai, forse, però, è che ci sono diverse teorie al riguardo, da valutare e da prendere in considerazione, affinché tu scelga quella che meglio si combina con la tua giocata e la tua sensazione. Addentriamoci insieme in questo mondo fatto di sogni, di credenze, di tentativi e, alle volte, anche di gioie. Infatti, vincere al Lotto non è un’impresa impossibile, basta solo sapere come giocare le proprie carte.

Una tradizione senza tempo

Giocare i numeri che ci vengono in sogno è una tradizione che appartiene al passato e che è profondamente radicata nell’usanza comune, specie quella del sud. Alcuni paesi italiani, infatti, sono soliti associare i sogni che si fanno a dei numeri specifici. Ebbene sì, non vengono solamente giocati numeri che vediamo esplicitamente nel sogno, ma è proprio dai sogni che si estrapolano le cifre su cui puntare.

Secondo molti, i numeri vanno giocati sulle ruote che hanno l’iniziale o la prima consonante dell’oggetto sognato. Tuttavia, potrebbe capitare che la prima consonante non corrisponda a nessuna ruota e, in questo caso, si deve passare alla consonante successiva. Ma, c’è anche ci sostiene che i numeri vadano giocati per tre volte consecutive, sempre sulla ruota di Bari, che è la prima ruota. E, non finisce qui, perché c’è anche chi prova ad abbinare l’oggetto del sogno alla ruota vincente. Vediamo in che modo farlo.

Dimmi ciò che sogni e ti dirò dove giocare

Ognuna delle dieci ruote, secondo questa teoria, appartiene a una categoria ben precisa. Su Bari, andrebbero giocati tutti i numeri relativi ai sogni riguardanti le persone decedute, su Cagliari quelli che riguardano la natura, su Firenze quelli che riguardano arte e artisti, mentre su Genova quelli riguardanti l’acqua. Su Milano, invece, si giocano i numeri dei sogni sulla sfera finanziaria e d’affari, su Napoli quelli relativi a eventi importanti e felici, su Palermo quelli riguardanti criminalità e rapine, su Roma si giocano tutti i numeri che hanno a che fare con sogni di colpi di Stato, eventi politici, Chiesa.

Infine, su Torino si giocano i numeri dei sogni relativi a nobili e re, mentre su Venezia quelli che riguardano scuola, poeti e scrittori. Dopo una visione generale di queste tre teorie del gioco, sarai pronto per trovare la tua ruota della fortuna e farla girare il più possibile, fino a portare a casa il prezioso jackpot.