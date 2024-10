Bridget di Beautiful sta per recitare con un’icona italiana: quando vedremo le puntate in Italia

Non immaginerai mai chi arriverà sul set di Beautiful: direttamente dall’Italia, un personaggio amatissimo sarà al fianco di Bridget.

Nata dalla passione tra Brooke Logan ed Eric Forrester, Bridget Forrester è pronta a recitare in Beautiful al fianco di un’icona del mondo dello spettacolo italiano. In realtà, la donna era scomparsa dal set per un po’, per poi riapparire nel 2020. reintroducendosi a pieno in quelle che sono le dinamiche di una fiction che ha fatto la storia della TV.

Nel corso degli anni, sul set, Bridget ha stretto amicizia con tutti i membri di Beautiful, soprattutto con Brooke, interpretata da Katherine Kelly Lang. Le due sono state ospiti nel salottino di Verissimo, lo scorso anno, mostrandosi unite e complici. La stessa Katherine avrebbe dichiarato che, per lei, Ashley Jones è come una figlia, una madre, una sorella.

Tra loro si è creato un bellissimo rapporto, con il tempo. E, ora, pare proprio che tra le due sia pronta a piombare un’icona italiana, che metterà un po’ di pepe alla dinamiche della fiction. Ecco chi sarà il volto che vedremo in Beautiful prossimamente.

Un italiano in Beautiful

La partecipazione di questa figura così famosa nel nostro Paese, in Beautiful, dimostra quanto questa serie TV statunitense abbia uno stretto legame con l’Italia. Ciò che, inizialmente, si pensava essere una battuta, una frase buttata lì giusto per far discutere, si è trasformata in realtà. A quanto pare, al fianco di Bridget Forrester vedremo Cristiano Malgioglio.

Quest’estate, alcuni membri del cast, tra cui Brooke e Bridget, sono stati in vacanza in Italia ed è qui che è avvenuto l’incontro tra loro e l’artista italiano. Ma, Cristiano riesce a incontrare anche il produttore della fiction, con il quale ha modo di discutere su un progetto futuro. Stando alle parole di Malgioglio, Casey Kasprzykgli gli avrebbe chiesto se fosse in grado di parlare inglese, proponendogli un ruolo in Beautiful.

La reazione di Malgioglio

Ovviamente, questa proposta allettante ha smosso l’animo di Malgioglio, che non stava più nella pelle. A quanto pare, il produttore gli avrebbe offerto una full immersion di inglese, nel mese di novembre, direttamente a Los Angeles. Non sappiamo ancora quando andranno in onda le puntate con Cristiano come uno dei personaggi del soap, ma non le vedremo, sicuramente, prima del 2025.

Nel frattempo, non ci resta che chiederci quale sarà il ruolo che andrà a interpretare. Probabilmente, visto la domanda di Casey, che gli ha chiesto se sarebbe in grado di fare la parte del cattivo, Cristiano andrà a impersonare un antagonista della scena. Non ci resta che attendere lo sviluppo della trama e vedere con i nostri occhi quale sarà il destino del nostro paroliere, oltreoceano.