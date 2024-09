Alberto Matano: quanti anni ha e che lavoro fa il marito Riccardo

Anche se sei abituata a vedere Alberto Matano tutti i giorni, in TV, forse non sai proprio tutto sulla sua dolce metà: ecco chi è Riccardo.

Alberto Matano è uno dei conduttori di punta in Rai, professionale e molto amato dal pubblico a casa. La vita in diretta, con lui, è un vero successo ed è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori. Di recente, è ripartita la nuova stagione del programma e i fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare che riguarda proprio l’uomo.

A quanto pare, Matano avrebbe ceduto al fascino della chirurgia estetica, perché c’è chi sostiene che il conduttore abbia fatto qualche ritocchino. I commenti si sono diffusi con grande velocità, in rete, dove molti utenti avrebbero accusato Alberto di essersi sottoposto a qualche trattamento liftante. Al momento, l’uomo non ha risposto al riguardo ma, già in precedenza, aveva sostenuto di non avere nulla in contrario ai ritocchi, perché l’aspetto esteriore è importante anche per una persona di sesso maschile e non solo per le donne.

D’altra parte, Matano cerca sempre di tenere su due piani opposti la sfera professionale da quella privata e, forse, sarà anche per questo che di suo marito Riccardo si sa ben poco. La sua discrezione l’ha portato a essere molto riservato, fino a quando non c’è stato il coming out, spinto dal rapporto di fiducia che lo lega al suo pubblico. Cerchiamo di scoprire insieme, allora, chi è il partner di Matano, quanti anni ha e che lavoro fa.

La riscoperta di sé

Dopo essere stato a lungo sfuggente, il padrone di casa de La vita in diretta si è aperto totalmente e ha rivelato un aspetto della sua vita che nessuno avrebbe mai immaginato. Ha cominciato raccontando del bullismo subito in adolescenza, a causa della sua altezza, ma si è poi soffermato sul suo coming out, spinto dalla legge sull’omofobia che veniva discussa in Senato. Alberto Matano confessa di aver amato anche diverse donne, nel corso degli anni, portando avanti anche una storia molto lunga, che è terminata pacificamente e nella quale il sentimento si è semplicemente trasformato, ma non è mai svanito.

Quando ha incontrato Riccardo Mannino, però, le cose sono cambiate. Tra i due, c’è stato un colpo di fulmine, è stato amore a prima vista. Dopo un primo incontro del tutto casuale, in un ristorante, lui e Riccardo si sono rincontrati altre volte, finché Alberto non ha deciso di fare il primo passo. All’epoca, però, erano entrambi impegnati, quindi ci è voluto un anno prima di mettersi insieme e iniziare a conoscersi davvero. I due sono stati legati 15 anni prima di arrivare al grande giorno e scambiarsi le promesse.

Tutto su Riccardo Mannino

Il marito del giornalista ha 57 anni ed è un avvocato cassazionista. Era il 1990 quando si laurea all’università La Sapienza di Roma, per poi avviare la sua carriera. Nel 2022, Riccardo e Alberto sono convolati a nozze, giurandosi amore eterno.

I due amano raccontare che è stata la conduttrice Mara Venier a metterci lo zampino, incitandoli a fare il grande passo. Dopo aver rivelato la parte più intima di sé, Matano si è avvicinato ancora di più al suo pubblico e lo ha fatto mostrandosi orgoglioso di ciò che è e della strada che ha fatto.