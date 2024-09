Clarissa Burt: la sua storia commuove tutti e lei racconta a cuore aperto

L’attrice ed ex modella statunitense si lascia andare a intime confessioni: ecco cosa avrebbe rivelato Clarissa Burt nella casa del GF.

Clarissa Burt è un’attrice di origini statunitensi, naturalizzata italiana, che ha lavorato molto nel nostro Paese, collezionando grandi successi. Ora, all’età di 65 anni, ha deciso di mettersi in gioco, partecipando al Grande Fratello, il reality più reality di sempre.

La donna si è subito integrata all’interno della casa, partecipando attivamente alla dinamiche del gioco. Tuttavia, Clarissa ha anche dimostrato che il GF non è solo leggerezza e spensieratezza, ma è un programma che può portare a galla lati nascosti dei concorrenti. L’attrice, infatti, ha deciso di mettersi a nudo, parlando di sé e del suo passato, senza peli sulla lingua.

Le sue parole hanno lasciato senza parole il resto degli inquilini e il pubblico a casa che segue il reality. Scopriamo insieme cosa sarebbe accaduto alla Burt e perché, nelle ultime ore, si sta parlando così tanto di lei.

La decisione di Clarissa

Grande Fratello è iniziato da poco e già sta facendo parlare molto di sé. I telespettatori si affezionano ai concorrenti, che seguono 24 ore su 24, entrando quasi dentro la casa più spiata d’Italia assieme a loro. Per questo, è stato inevitabile notare l’assenza di Clarissa, in queste ore. L’attrice, infatti, avrebbe deciso di uscire momentaneamente dal gioco per andare a ricevere un’importante onorificenza.

La sua assenza, però, potrebbe durare solo qualche giorno. La donna dovrebbe rientrare in gioco nel giro di pochi giorni, quindi i suoi fan non hanno nulla di cui preoccuparsi. D’altro canto, però, avrebbero fatto preoccupare le due dichiarazioni, fatte davanti le telecamere del GF. È stato un modo, per Clarissa, per esorcizzare i mostri del passato, con cui ha dovuto fare i conti per troppo tempo. Ecco cosa avrebbe dichiarato l’attrice.

Un passato turbolento

Clarissa Burt, entrando nella casa del Grande Fratello, ha deciso di portare alla luce un pezzo del suo passato che l’ha segnata profondamente. La donna, infatti, ha raccontato che nel 1977 è dovuta diventare l’uomo di casa, portando via la madre e la sorella da una dura realtà. L’attrice ha vissuto un’infanzia infelice, con un padre violento, che preferiva l’alcol alla famiglia. Per questo, l’ex modella americana non avrebbe contatti con la figura paterna da quando aveva 18 anni.

Fortunatamente, però, la donna è stata in grado di reagire, facendosi forza e abbandonando quel luogo che doveva essere una casa sicura ma che, in realtà, si era trasformato in un posto terribile. Il suo racconto ha lasciato senza parole le persone in studio e tutti i suoi fan, che ne hanno apprezzato il coraggio e l’abilità di ricominciare daccapo, lontana da ciò che la rendeva triste e spaventata.