Stefania Orlando: i fan notano un dettaglio strano | Lento passaggio in atto

La showgirl mostra un dettaglio che non sfugge ai fan più affezionati: per Stefania Orlando, forse, è ora di voltare pagina.

Stefania Orlando inizia la sua carriera negli anni ’90, come valletta e, dopo aver preso parte a una serie di programmi che l’hanno resa celebre, è con la partecipazione al Grande Fratello Vip che arriva a una fetta di pubblico più grande. Insieme all’allora vincitore Tommaso Zorzi, la showgirl aveva creato un amatissimo duo, in gradi di far divertire ed emozionare il pubblico a casa.

La donna, negli anni, ha dimostrato di essere sempre pronta a mettersi in gioco in nuove esperienze ed è sempre pronta a riconfermarlo. Di recente, infatti, i suoi fan avrebbero notato un dettaglio che farebbe pensare ci siano tutti i presupposti per un cambiamento. Pare che per la Orlando sia in programma un lento passaggio e scopriremo insieme verso cosa o verso chi.

Ultimamente non si fa che parlare d’altro, quindi non possiamo fare altro che capire se le supposizioni possano trasformarsi in qualcosa di più concreto oppure no. Ecco cosa starebbe accadendo all’interno della vita di Stefania Orlando.

Un nuovo inizio per la Orlando?

Stefania Orlando è stata la protagonista di una bellissima storia d’amore, con il musicista Simone Gianlorenzi. Avevamo avuto modo di conoscere il loro sentimento soprattutto nella casa del GF, ma dopo undici anni di fidanzamento e tre anni di matrimonio, i due decidono di separarsi, mettendo un punto definitivo alla loro relazione. A quanto pare, però, la showgirl non si sarebbe data per vinta e pare aver ritrovato la felicità tra le braccia di qualcun altro.

In realtà, non c’è stata alcuna conferma da parte della Orlando, ma alcuni indizi farebbero pensare che lo storico volto di Fatti vostri abbia intrapreso una conoscenza con la star turca di Terra Amara, Furkan Palali. La donna sarebbe stata sorpresa a cena, in compagnia dell’attore. Tuttavia, la loro non era una cena a lume di candele, perché al loro tavolo c’erano anche Anna Pettinelli e Ibrahim Çelikkol, Yilmaz di Terra Amara. Ma, finché non ne sapremo qualcosa di più sulla vita amorosa di Stefania, cerchiamo di scoprire cosa sta accadendo nella sua vita professionale. A quanto pare, anche qui c’è aria di cambiamenti.

Salto alla rete avversaria

Negli ultimi anni, dal 2021 fino a qualche mese fa, Stefania Orlando era un’opinionista ricorrente de La vita in diretta, il talk show in onda su Rai 1, condotto da Alberto Matano. Il suo era uno dei volti più presenti in studio, nelle diverse puntate, ma ora pare che qualcosa sia cambiato o stia per cambiare.

Ultimamente, infatti, la donna appare spesso ospite di Myrta Merlino, a Pomeriggio Cinque. Da Rai 1, dunque, la Orlando sarebbe passata a Mediaset, su Canale 5. Chissà se si tratti solo di una piccola sosta o se stia pensando a spostarsi definitivamente e saltare alla rete avversaria.