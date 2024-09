Quanto guadagna Jovanotti? Le cifre parlano chiaro: tutti sognano il suo patrimonio

Il cantautore e rapper italiano, amato da generazioni, possiederebbe un patrimonio da urlo: ecco quando guadagna Jovanotti.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è il rapper senza tempo che, da quasi 30 anni, fa ballare e cantare migliaia di persone. La sua musica ti coinvolge, ti entra dentro e ti trascina in un turbinio di emozioni. Dopotutto, se fosse il contrario, il cantante non si ritroverebbe ancora qui, a fare i conti con concerti sold out e album stra-venduti.

Dal 1991 a oggi, Jovanotti ha portato a casa circa 450 concerti, tra cui anche gli amatissimi Jova Beach Party, che hanno portato una ventata di leggerezza e di freschezza in tutti quei giovani che, dalla sua musica, ne hanno fatto un modo di vivere.

Il cantautore ha alle spalle una carriera ricca di successi, 27 album, diversi libri, colonne sonore per film e una folla che lo sostiene incondizionatamente. Tutto ciò che canta arriva al cuore e questo è uno dei motivi principali per cui Jovanotti, all’età di 57 anni, ha ancora un riscontro sensazionale tra la gente. Ovviamente, questo, negli anni, lo ha portato ad accumulare una bella fortuna. Stando a ciò che si legge sul web, ecco quanto guadagna Jovanotti.

Cifre da capogiro per il rapper

Il successo assicurato di Jovanotti lo ha portato a imprimersi nel panorama musicale italiano, in modo permanente. Con lui, ogni concerto è una garanzia. Nel corso del tempo, l’uomo sarebbe riuscito a toccare circa 56 milioni di euro di incasso, dunque quasi un milione di euro per ogni anno di vita. La cifra è assurda e farebbe girare la testa a chiunque, ma quelli dei concerti e degli album venduti non sono gli unici ricavi del rapper.

Il musicista, infatti, nel corso della sua carriera ha aperto anche due diverse società, di cui detiene la maggioranza delle azioni e delle proprietà. Nello specifico, parliamo di società che si occupano di produzione discografiche e di spettacoli, chiamate Soleluna Srl e Yo Company Srl. La prima è attiva dal 1994 e, fino ad oggi, ha incassato circa 32,2 milioni di euro, mentre la seconda è attiva dal 1995 e ad oggi conta circa 23 milioni di euro.

Il patrimonio di Jovanotti

I 56 milioni di euro che avrebbe accumulato fino ad ora, dunque, non sarebbero frutto solo della sua carriera da musicista, ma avrebbero a che fare anche con l’imprenditoria. Inoltre, così come molti altri artisti, Jovanotti vende la sua immagine con circa 100 marchi registrati.

Dal merchandising, agli strumenti musicali, fino al miele, il suo nome è ovunque. Rimasta celebre nell’immaginario collettivo anche la linea di vestiti Jovanotti, a cui apparteneva anche uno zainetto in pieno stile anni ’80, acquistabile online a circa 80 euro.