Michelle Hunziker incredula: la coppia è al capolinea | La famiglia subisce un duro colpo

Colpo basso per la conduttrice svizzera: scopri qual è la notizia inaspettata che ha destabilizzato Michelle Hunziker e anche la famiglia.

Quest’anno, dopo una stagione ricca di impegni, tra Michelle Impossible e Io Canto, Michelle Hunziker è pronta a tornare in scena con Striscia la notizia. La donna, insieme a Nino Frassica, condurrà uno dei programmi di punta di Canale 5, portano nelle case degli italiani la sua simpatia e il suo sorriso contagioso.

Ebbene sì, perché da quando è apparsa sul piccolo schermo, la Hunziker non è più uscita. Continua a lavorare con entusiasmo, come se fosse la prima volta, mantenendo sempre quel tocco di umiltà che le permette di essere così amata dalla gente a casa. Michelle è una di noi, una donna professionale, in grado di condurre programmi di successo in prima serata, ma è anche una mamma ed è stata moglie.

Difatti, attualmente, la bella svizzera si ritrova a dover gestire Sole e Celeste, le figlie avute dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Dopo la loro separazione, i due hanno cercato di non far mancare nulla alle bambine, mantenendo un’aria serena e un clima di armonia. I due ex coniugi si organizzano al meglio, per passare del tempo con le loro figlie, ma Michelle ha anche un nipotino a cui pensare. Aurora Ramazzotti, infatti, da poco più di un anno, è diventata mamma di Cesare Augusto, nato dall’amore con Goffredo Cerza. Ma, si sa, più la famiglia è allargata e più si rischia di essere travolti da avvenimenti inaspettati. Di recente, una coppia avrebbe fatto crack e Michelle Hunziker stenta ancora a crederci. Ecco di chi si tratta.

L’amore è eterno, finché dura

Michelle Hunziker, nel corso della sua vita, ha avuto parecchi flirt, ma forse pochi possono essere identificati con la parola “amore“. Dal 2011 al 2022, la conduttrice è stata legata sentimentalmente e sposata con l’imprenditore Tomaso Trussardi, e insieme hanno formato una famiglia bellissima. Michelle, però, aveva già fatto sognare i suoi fan con una storia seguitissima, per la quale in molti hanno fatto il tifo.

La sua prima figlia, infatti, Aurora, è nata dall’amore con Eros Ramazzotti, celebre cantautore. La coppia si è separata nel 2002, per poi divorziare sette anni dopo. Nonostante siano passati parecchi anni dalla fine del loro matrimonio, c’è ancora chi pensa a loro quando canticchia “Più bella cosa”, colonna sonora della relazione. Nel tempo, però, entrambi sono andati avanti con le loro vite, hanno avuto altri amori, altri figli. Dopo la separazione da Marica Pellegrinelli, il cantautore ha intrapreso una storia con Dalila Gelsomino, ma le voci sulla loro rottura si fanno sempre più insistenti.

La fine di una love story

È da qualche tempo che si diffondono sempre di più i rumors sulla fine della relazione tra Dalila ed Eros. Lei, per la maggior parte dell’anno, vive in Messico, ma in questi giorni sarebbe tornata a Milano. Peccato, però, il pessimo tempismo, perché Ramazzotti è in Turchia. Insomma, tra i due non ci sarebbe stato alcun incontro.

Ad alimentare l’ipotesi di una separazione, anche le foto della vacanza in montagna, in cui Eros è stato in compagnia di sua figlia Aurora, suo genero Goffredo, il nipotino Cesare Augusto, la prima ex moglie Michelle e Sole. Questo, inoltre, non fa altro che confermare il bel rapporto che, nonostante tutto, lega la conduttrice svizzera al cantautore.