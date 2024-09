Adriana Volpe al veleno: “Non siamo amiche” | È successo tutto in studio

Adriana Volpe si toglie qualche sassolino dalla scarpa: ecco cosa è accaduto tra la conduttrice e un noto volto della TV.

Adriana Volpe è una conduttrice di successo, tenace e caparbia che, però, negli ultimi anni è stata messa a dura prova da diversi avvenimenti. Tuttavia, la donna si è sempre mostrata senza peli sulla lingua, in grado di reagire anche di fronte a situazioni che avrebbero fatto crollare chiunque. Non nega, però, di aver passato momenti bui e difficili.

Lo aveva confessato in un’intervista a Caterina Balivo, ai microfoni di La volta buona. Nella trasmissione, aveva raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, nel 2020, abbandonato prematuramente, per via di gravi problemi di salute dell’ex suocero. Dopo qualche anno, però, è tornata all’interno del reality, ma questa volta come opinionista, scontrandosi spesso con la sua collega, Sonia Bruganelli.

Adriana, però, è una che non scende a compromessi e lo aveva già dimostrato nella vicenda che l’aveva vista protagonista, assieme a Giancarlo Magalli. Ora, è tornata di nuovo sulla bocca di tutti per via di una discussione piena di frecciatine con un noto volto della TV. Il tutto è accaduto in studio, davanti l’occhio vigile delle telecamere e ai telespettatori increduli. Scopriamone qualcosa di più.

Scintille tra due bionde della TV

Di recente, Adriana Volpe è stata ospite del programma BellaMà, condotto da Pierluigi Diaco assieme a Roberta Capua. Oltre a lei, però, c’è stata anche Antonella Elia e, insieme, hanno decisamente animato la puntata. La Elia è conosciuta da tutti per essere una bomba a orologeria, pronta a farsi riconoscere in qualunque occasione, ma nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe scoppiato un tale caos in studio, Diaco in primis.

Nel corso della puntata, il conduttore avrebbe fatto presente che tra le due i rapporti non sarebbero così idilliaci, stando alle indiscrezioni che circolano in rete. La Volpe, però, sarebbe intervenuta, smentendo i rumors, ammettendo, anzi, di essere un’amica di Antonella. Quest’ultima, invece, avrebbe sostenuto il contrario, urlando a gran voce: “Non siamo amiche“.

Adriana Volpe e Antonella Elia discutono in diretta a Bella Ma’ ✈️ #bellama pic.twitter.com/YDglLUaV66 — trashtvstellare (@tvstellare) September 23, 2024

Un battibecco infinito

Quando la Elia ha voluto sottolineare che tra lei e Adriana non c’è mai stato alcun rapporto di amicizia a legarle, l’ex volto di I fatti vostri ha accusato l’ex ragazza di Non è la Rai di portare sempre in scena una parte da attrice e da iena, che la fanno apparire crudele agli occhi di chi la guarda, sempre pronta a lanciare frecciatine.

Per Antonella, invece, la loro amicizia sarebbe inesistente, perché le due non si vedrebbero mai, non si sentirebbero mai al telefono. Dunque, non ci sarebbero proprio i presupposti per far credere che le due sarebbero amiche. Dopo un battibecco infinito, Pierluigi Diaco ha ripreso le redini del programma, cercando di calmare le acque e di far tornare ognuno al proprio posto.