Materassi macchiati, la candeggina non serve: prova questo mix micidiale per pulirli

Da oggi, non avrai più bisogno di candeggina per dire addio alle macchie sul tuo materasso: ecco la formula che fa al caso tuo.

Il letto è il luogo perfetto in cui affondare, per far sparire tutte le ansie e lo stress accumulati in giornata. Per questo, si cerca di acquistare un materasso di qualità, che si prenda cura della nostra postura e del nostro riposo, ma nulla può esonerarti dal trovare delle macchie, specie quelle di pipì, sulla superficie.

Chi ha bambini o chi è solito dormire con il proprio animale domestico, molto probabilmente, si ritrova ad avere un materasso macchiato e fa fatica a farlo tornare come nuovo. La prima cosa che viene in mente è utilizzare la candeggina, ma non è questa la soluzione adatta al problema.

Con i giusti ingredienti, infatti, potrai pulire il materasso ed eliminare ogni singola macchia, in un batter d’occhio, senza troppa fatica. Ovviamente, le macchie fresche sono più semplici da rimuovere, per cui agisci in fretta e prenditi cura del tuo materasso, così come fai per ogni altro componente della casa. Rimandando la pulizia, rischi anche che il cattivo odore si infiltri nel tessuto e si diffonda anche per tutta la camera. Ecco, allora, i consigli per trattare ogni tipo di macchia, eliminare ogni residuo di sporco e dire addio ai materassi macchiati.

Diverse soluzioni per diversi tipi di macchia

Come accennato in precedenza, se la macchia viene trattata immediatamente, sarà più semplice rimuoverla. In questo caso, infatti, basterà solamente del bicarbonato di sodio, che va a neutralizzare gli odori e ad assorbire l’umidità. Versane una piccola quantità direttamente sulla zona interessata e lascialo agire per qualche minuto. Dopodiché, tampona con un tovagliolo o con un asciugamano, per assorbire il prodotto in eccesso.

Nel caso in cui la macchia sia già asciutta, invece, prepara una soluzione con acqua e aceto, e utilizzala direttamente sulla macchia. L’aceto ha delle proprietà igienizzanti invidiabili ed è, dunque, perfetto per eliminare i cattivi odori. Prima di riordinare il letto, assicurati che il materasso sia perfettamente asciutto.

Il giusto trattamento per il tuo materasso

Parlando di pulizia del materasso, alcuni mettono al primo posto la candeggina e altri prodotti aggressivi, pericolosi anche per la salute. Come ti abbiamo dimostrato, però, esistono delle alternative naturali, meno costose e ugualmente funzionali, che possono dare gli stessi risultati, se non addirittura migliori.

Il bicarbonato di sodio è una di queste, perfetto soprattutto per i materassi in lattice, in quanto ne rispetta la struttura. Ma, come abbiamo visto, anche l’aceto è un ottimo alleato per combattere i cattivi odori e igienizzare a fondo. In alternativa, anche il detersivo per piatti può rappresentare una soluzione per eliminare le macchie.