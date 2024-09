Mare a Settembre: le ultime vacanze si fanno solo qui | I Week end si stanno riempiendo

Termina la tua estate alla grande e scegli questa fantastica meta: troverai le spiagge più belle e paesaggi suggestivi, scopri dove.

Per molti, l’estate è finita da un pezzo e si è tornati a vivere il solito ritmo, scandito da lavoro e impegni. Ma, per i più fortunati che ancora possono godersi qualche giorno di relax, settembre riserva delle vere chicche. Il mare a settembre, infatti, può essere una vera e propria scoperta, ma solo se vai nei luoghi giusti.

Per questo, ti consigliamo di partire alla volta di una destinazione che, con le sue spiagge e i suoi paesaggi, ti lascerà senza parole. Non avrai bisogno di andare molto lontano, perché stiamo parlando della nostra bella Italia, ma avrai bisogno di alcuni suggerimenti per andare a colpo sicuro. Approfittando del meteo ancora soleggiato e del caldo non più asfissiante e afoso, settembre diventa il mese perfetto per viaggiare.

Per di più, è il periodo in cui, in giro, si trova molta meno gente, quindi potrai goderti un po’ di sano relax, lontano dalla folla tipica del mese di agosto. Siccome ci troviamo in bassa stagione, potrai anche risparmiare sul prezzo. Ci sono, dunque, tutti i presupposti per il perfetto weekend fuoriporta. Non lasciarti sfuggire un’occasione del genere e vieni a scoprire dov’è che potrai godere di alcune delle spiagge più belle italiane.

Un tuffo a settembre

Finché il tempo e gli impegni personali te lo consentono, dovresti approfittarne per goderti il mare di settembre. Non c’è niente di più bello che assaporare le bellezze del nostro Paese, con attorno pace e tranquillità. Una delle regioni che risulta essere più in voga per questo periodo, sono le Marche. Spiagge mozzafiato, acque cristalline e paesaggi arricchiti dalle bellezze della natura, sono gli ingredienti perfetti per qualche giorno di vacanza. In particolare, ti consigliamo di non perdere San Benedetto del Tronto, caratterizzata dal mare, ma ricca anche di attrattive moderne. Qui, il servizio di salvataggio sarà garantito fino al 22 settembre, quindi hai ancora tempo per fare un tuffo.

Se sei nelle Marche, poi, non puoi non perderti tra le meraviglie del Passetto di Ancona, da raggiungere con l’ascensore, nelle ore serali, dal 9 al 29 settembre. Qui, potrai ammirare grottini colorati scavati nella roccia e perderti tra le centinaia di lucine che, di notte, illuminano le grotte. Da vedere assolutamente, anche la Baia di Portonovo, un’oasi di verde e azzurro che ti trasporterà in un’atmosfera paradisiaca.

Le meraviglie delle Marche

Nella parte nord di Ancona, inoltre, potrai imbatterti in una splendida spiaggia libera, sovrastata dal Conero. Potrai raggiungerla attraverso un sentiero che ha diverse pendenze e, anche se il cammino potrà sembrarti difficoltoso, arrivato alla meta rimarrai a bocca aperta per la bellezza del luogo.

Un’altra visita la merita il Porto di Sant’Elpidio, Bandiera Blu grazie alle sue acque cristalline, ma anche Civitanova, dove la stagione dura fino al 29 settembre. Insomma, se hai voglia di ricaricare le batterie, dopo un’estate in cui il caldo ha avuto la meglio e in cui i turisti hanno invaso ogni centimetro attorno a te, settembre è il mese perfetto per farlo.