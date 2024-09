Aloni gialli nella camicia bianca: prima di buttarla prova questo rimedio estremo ma efficace

Gli abiti bianchi sono tanto belli quanto delicati: ecco come sbarazzarti di quegli antiestetici aloni gialli in un batter d’occhio.

L’estate fa venire voglia di rendere l’armadio più colorato, giocando con tonalità pastello e sfumature sgargianti. Tuttavia, a non dover mai mancare, è almeno un capo d’abbigliamento bianco. Questo colore, neutro, perfetto da essere abbinato con qualunque altra nuance, risalta l’abbronzatura e dona una sensazione di freschezza imbattibile.

Tra tutti gli indumenti bianchi, ad avere la meglio, specie tra gli uomini, è la camicia. Elegante, casual, versatile, da indossare in spiaggia o per un’occasione importante, a seconda del modello e del tessuto, la camicia bianca è un vero e proprio must have da avere nel guardaroba. Ma, per quanto possa essere un capo amato e indossato da tutti, la sua delicatezza è innegabile.

Al contrario delle camice colorate, infatti, quelle bianche tendono ad accumulare aloni gialli, brutti da vedere e fastidiosi da indossare. In genere, questi si formano soprattutto nella zona delle ascelle, a causa del sudore e dei componenti dei deodoranti. Inoltre, se nel tempo non vengono lavate a dovere, le camicie tendono ad assorbire tutti i residui, che vanno poi a insediarsi nelle fibre del tessuto. Questi, di volta in volta, contribuiscono alla formazione delle così tanto odiate macchie gialle. Attenzione, però, perché da oggi potrai trattare i tuoi indumenti, senza buttarli via al primo alone. Ecco il trucchetto che ti svolterà la giornata.

Il segreto per far brillare il tuo bianco

Il colore bianco deve brillare, non può essere smorzato da macchie e aloni, antiestetici e fastidiosi. Per questo, abbiamo cercato un rimedio completamente casalingo, da poter mettere in pratica quando vuoi e salvare i tuoi capi. Avrai bisogno di percarbonato, qualche goccia di sapone liquido per piatti e un po’ di acqua. Mescola il tutto, all’interno di una ciotolina, fino a creare un composto abbastanza omogeneo.

Aiutati con un cucchiaino e preleva una piccola quantità di miscela, poi applicala sul punto esatto in cui si trova la macchia e sfrega energicamente. Dopodiché, lascia la camicia in ammollo, in acqua bollente e attendi circa un’ora. Infine, introduci i capi trattati in lavatrice e procedi con un classico lavaggio. Stendi e lascia asciugare le tue camicie, per poi godere del risultato sorprendente che otterrai. Un bianco così non lo hai mai visto, neanche dopo esserti affidata a smacchiatori di noti brand, che promettono miracoli ma che sono solo uno spreco di denaro. Invece, così facendo, con tre semplici ingredienti riuscirai a ottenere l’effetto sperato, in modo pratico ed economico.

Salvaguarda le tue camicie

Con questo composto, le tue camicie non andranno più in giro con aloni gialli e potrai indossarle tutti, senza paura e senza vergogna. Tuttavia, per evitare che si arrivi a questo punto, potresti sempre mettere in pratica qualche piccolo accorgimento.

Ad esempio, sarebbe opportuno lavare immediatamente l’indumento, per evitare che il sudore si infiltri nelle fibre del tessuto e diventi più difficile da rimuovere. Inoltre, evita di utilizzare deodoranti con sostanze come l’alluminio, dannose per la salute, ma conosciute anche per essere la causa di molte macchie.