Bruno Barbieri: la nuova stagione di 4 Hotel parte col botto: ha da ridire su tutto

In attesa di ritrovarlo nella cucina di MasterChef, Bruno Barbieri è pronto a tornare con 4 Hotel: cosa ha combinato nella nuova stagione.

Bruno Barbieri è uno degli chef più amati, nel mondo della ristorazione, ma è anche uno dei personaggi più acclamati, in TV. Negli anni, grazie soprattutto a MasterChef, il talent culinario nel quale è presente nel ruolo di giudice fin dalla prima edizione, Barbieri ha saputo costruirsi un personaggio, distinguendosi per il suo stile, ma anche per la sua severità.

Bruno, infatti, non le manda di certo a dire, anche a costo di andare contro un pensiero comune. Per questo, nel ruolo di giudice è davvero perfetto ed è anche per tale motivo che il suo programma, 4 Hotel, sta avendo un tale successo. Giunto alla sesta edizione, il format si avvia verso la settima e continua a essere seguito da tantissimi telespettatori.

Le regole del gioco sono simili a quelle di 4 Ristoranti, il programma condotto da Alessandro Borghese. Nel caso della trasmissione di Barbieri, quattro albergatori si sfidano per portare a casa la vittoria, venendo giudicati su camera, location, servizio e prezzo. Dalla quarta edizione, poi, è entrato in scena anche il voto dato direttamente alla qualità della colazione. Negli anni, Barbieri ci ha portato in giro in diverse strutture alberghiere, esprimendo il suo giudizio e valutando ogni singolo aspetto della località in sfida. Ma, vediamo cos’è che è stato più commentato, almeno per il momento, in questa nuova stagione.

Un giudice difficile da accontentare

È partita un’altra entusiasmante stagione di 4 Hotel e i fan del programma sono già felici di come è iniziata. A quanto pare, i telespettatori hanno ritrovato un Barbieri particolarmente polemico. Da quando è stato introdotto il voto relativo alle colazioni, pare che lo chef faccia ancora più caso alla gestione del buffet e ciò che esso offre agli ospiti dell’hotel.

Per lui, la prima colazione è il biglietto da visita della struttura, ma c’è chi commette ancora troppi errori, per lui imperdonabili. Bruno ritiene che il buffet perfetto debba essere ben selezionato e che sia importante un’attenzione a ogni minimo dettaglio, senza lasciare nulla al caso. Occorrerebbe preparare piccole portate ed essere pronti a sostituirle subito, non appena queste finiscano. Evitare lo spreco di cibo è, per Barbieri, una delle regole fondamentali.

Iniziare la giornata con il piede giusto

Da quando è stata inserita la categoria colazione, nel taccuino dei voti, gli albergatori hanno cercato di fare più attenzione ai loro buffet, introducendo prodotti del territorio e limitando l’utilizzo di plastica. Inoltre, Barbieri cerca di dare anche degli input e dei suggerimenti agli imprenditori, consigliando loro di cercare di far sentire gli ospiti come a casa, magari preparando delle leccornie proprio davanti ai loro occhi.

Nella nuova stagione, Barbieri arriva per la prima volta in Sardegna, dove testerà splendide strutture, per poi tornare a Napoli, in Trentino, Genova e sulla Riviera del Brenta. Un itinerario da nord a sud, con luoghi caratteristici e angoli paradisiaci, tutti made in Italy.