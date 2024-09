Quanto guadagna Michelle Hunziker? Si tratta di una cifra sbalorditiva: il suo patrimonio cresce ogni anno

La bionda più esplosiva della TV porterebbe a casa un patrimonio da urlo: ecco quanto guadagna Michelle Hunziker, grazie alle sue performance.

Nata in Svizzera, ma italiana d’adozione, Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate della TV. Per lei, il tempo sembra non passare mai, perché la sua bellezza è ancora viva, da fare invidia alle ventenni. Nel corso della sua carriera, la donna è stata protagonista della cronaca rosa anche per la sua grande storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti.

Insieme hanno avuto una figlia, Aurora e hanno fatto sognare i loro fan. Dopo Eros, altre le relazioni che hanno visto Michelle protagonista, fino a quella più importante con Tomaso Trussardi, padre delle altre sue due figlie, Sole e Celeste. Michelle è un uragano di energia, è vitalità e passione, professionalità e simpatia. Per questo, è amata sia dagli uomini che dalle donne, che ne apprezzano la semplicità con cui gestisce le sue trasmissioni.

Dagli esordi della sua carriera televisiva, nel lontano 1994 ad oggi, la Hunziker ne ha fatta parecchia di strada e ha portato a casa parecchi successi. Con il tempo, è diventata sempre più centrale nei programmi ai quali ha partecipato, fino a ottenere un format tutto suo, Michelle Impossible & friends, dove la conduttrice riceve sul palco ospiti illustri, del calibro di Maria De Filippi e Gerry Scotti, e fa divertire il pubblico a casa. Ovviamente, tutti i suoi sacrifici e la sua determinazione hanno un prezzo, che pare anche molto succulento. Infatti, la showgirl guadagnerebbe una cifra sbalorditiva. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Quanto guadagna la Hunziker

La lista dei programmi ai quali ha preso parte e dei premi che ha ricevuto è davvero lunga, ma Michelle sa bene che, per lei, questa è solo la metà del cammino. La donna ha saputo bene come prendersi un posto nel panorama dello showbusiness, scardinandosi dal ruolo della bella che non balla e ottenendo grandi risultati.

Non per niente, la conduttrice avrebbe un reddito annuo pari a circa 8 milioni di euro. Questa è una cifra che fa girare la testa alla maggior parte delle persone e che fa gola a molti. Certo, nel suo settore ci sono professionisti che percepiscono anche molto di più, ma il patrimonio della Hunziker sembrerebbe crescere anno dopo anno, grazie alle sue performance.

Un’estate all’insegna del divertimento

Con una cifra del genere e un patrimonio così, è certo che la Hunziker si sia goduta a pieno le sue vacanze estive. Dopo essersi presa una pausa dagli impegni lavorativi, la donna ha vissuto delle giornate intense, viaggiando da un capo all’altro dell’Italia, per vivere delle esperienze uniche.

Lei, amante del fitness e dell’attività fisica, ha impiegato il suo tempo con gite in barca, trekking sulle Dolomiti e molto altro. Oramai, però, siamo a settembre e una nuova stagione televisiva sta per ripartire. Dunque, Michelle dovrà rimboccarsi le maniche e tornare sul campo di battaglia, pronta a conquistare ancora i suoi fan.