Uomini e Donne: il programma non va in onda | Cosa sta succedendo a Mediaset

Novità incredibile sul fronte Mediaset: Uomini e Donne nel mirino, con i fan del programma sempre più sul filo del rasoio.

Uomini e Donne è uno dei programmi Mediaset più seguiti e più amati dal pubblico a casa. Maria De Filippi è riuscita a portare sul piccolo schermo storie d’amore, intrighi e passioni, dando la possibilità a tutti di credere nel lieto fine. Con il Trono Over, infatti, non ci sono limiti d’età per innamorarsi e darsi una seconda possibilità.

In attesa di una nuova stagione, sul web si stanno già diffondendo i video dei nuovi tronisti che siederanno sulle tanto ambite poltrone rosse. Il primo volto che salta subito all’occhio è quello di Martina De Ioannon, ex partecipante di Temptation Island, che aveva preso parte al viaggio nei sentimenti con l’allora compagno Raul. Sempre da Temptation Island, sbarca anche l’altra tronista, Francesca Sorrentino, che ha ormai deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Manuel.

Per quanto riguarda i ragazzi, un tronista è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, mentre l’altro è del tutto nuovo al mondo dello spettacolo. Infatti, sul trono ritroveremo Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero e avremo il piacere di conoscere Alessio Pecorelli, romano e con la passione per la cucina, e per lo sport. Nonostante l’attesa sia alta, pare che il pubblico a casa dovrà attendere ancora un po’ per tornare a vivere le emozioni del dating show. Stando a dai rumors che circolano online, il programma non andrà in onda. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Che fine ha fatto Uomini e Donne?

La pausa estiva pare non essere ancora terminata per Uomini e Donne, che non dà cenni di ripresa. Da settimane, infatti, va in onda la pubblicità della prossima stagione, con i momenti più belli dell’ultima, ma non c’è alcun riferimento alla data di inizio. Continua ad apparire la scritta “prossimamente” e l’attesa cresce sempre di più.

Solitamente, gli scorsi anni, a quest’ora si sapeva già quando il programma avrebbe ripreso il via, ma ora pare che Mediaset non faccia altro che rinviare l’inizio. Al suo posto, almeno fino a nuovo ordine, continuerà ad andare in onda My Home My Destiny, la serie turca di successo, che racconta la storia di Zeynep, interpretata da Demet Özdemir, già celebre al pubblico di Canale 5 per essere stata la protagonista in Day Dreamer, al fianco dell’affascinante Can Yaman. Questa volta, però, la storia raccontata è meno leggera e Zeynep, alla sua giovane età, è stata già messa davanti a dure prove. Nella soap, la ragazza è sposata con Mehdi, interpretato da Ibrahim Çelikkol, il nostro Hakan di Terra Amara. La serie aveva già avuto successo su Mediaset Infinity, ma i vertici dell’azienda televisiva hanno deciso di far debuttare la seconda stagione anche in TV.

Una lunga attesa

Inizialmente, si pensava che il dating show ripartisse lunedì 9 settembre, ma non è affatto così. E, come se non bastasse, pare che non partirà neanche lunedì 16. Ancora per un po’, infatti, continueremo a seguire le vicende di My Home My Destiny e de La Promessa, un’altra fiction, questa volta spagnola, di grandissimo successo.

#Uominiedonne non parte nemmeno lunedì 16 settembre

Continua alle 14:45 #myhomemydestiny e a seguire #lapromessa

Non parte Nemmeno #Amici domenica 15. In onda ancora doppio #twittamibeautiful e doppio #endlesslove — Francesco (@Montes1301) September 6, 2024

Insomma, pare che i fan di Uomini e Donne dovranno attendere ancora un po’ prima di vedere le luci dello studio riaccendersi e di poter assistere a nuove storie d’amore, riprendendo quelle vecchie da dove erano rimaste in sospeso a maggio.