Eurospin: massima attenzione a questo formaggio | É stato richiamato dal mercato

Presta più attenzione ai prodotti che acquisti o potresti rischiare grosso: da Eurospin è stato ritirato questo formaggio, scopriamo perché.

Fare la spesa da Eurospin è un piacere per le tasche, oltre che per il palato. Il discount premiato come il migliore da Altoconsumo, offre prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, permettendo agli italiani di spendere con gusto, senza sensi di colpa.

Sono sempre di più le famiglie, infatti, che si affidano a questa catena per i loro acquisti. Visto i rincari che negli ultimi periodi hanno colpito tutti i settori, quello alimentare in primis, le persone vanno alla ricerca di convenienza, senza dover rinunciare però alla qualità. Ovviamente, così come tutti gli altri supermercati e attività in cui vengono venduti beni di prima necessità, anche Eurospin è soggetto ai dovuti controlli e, di recente, è stato ritirato dai suoi scaffali un formaggio in particolare.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché il Ministero della Salute ha lanciato questo allarme. Se sei un consumatore abituale del discount, presta più attenzione ai tuoi acquisti e tieniti alla larga da prodotti che potrebbero essere pericolosi per la tua salute.

Il prodotto incriminato

Ovviamente, quando parliamo di prodotti pericolosi per la salute dell’uomo, non ci riferiamo al prodotto in generale ma a uno o più lotti che sono stati analizzati e che non sono stati ritenuti idonei alla vendita, da parte di chi di competenza. Dopo un’attenta analisi, è venuto fuori che l’articolo incriminato è il formaggio Pecorino Sardo DOP, a marchio Pascoli Italiani, tipico dei banchi frigo Eurospin.

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto nello specifico, che potrebbe presentare Listeria monocytogenes. Per evitare, dunque, che i consumatori potessero avere dei problemi, si è deciso di ritirare in via definitiva determinate confezioni. Vediamo insieme a quale lotto è stato fatto riferimento.

Attenzione a questi numeri

Le confezioni che sono state soggette del richiamo sono da 300 grammi e appartengono al lotto 24178. La data di scadenza del formaggio Pecorino Sardo DOP in questione è il 23/12/2024 e, nonostante il provvedimento sia stato preso il 18/08/2024, il Ministero della Salute lo ha reso pubblico solo il 05/09/2024.

Malgrado il ritardo nella comunicazione, si sta facendo il possibile per tenere i consumatori alla larga da questo lotto. Ad aver prodotto questo formaggio è l’azienda Argiolas Formaggi. Più precisamente, lo stabilimento si trova in Strada Provinciale 14 3/5, a Dolianova, nel sud della Sardegna. L’azienda stessa, in via cautelativa, raccomanda i clienti Eurospin di non consumare il prodotto che riporta questa data di scadenza. Se già acquistato, ci si può recare presso il punto vendita e restituirlo.