Capodanno Relax Emilia-Romagna: 3 SPA di lusso a basso costo che nessuno conosce | Ultimi posti disponibili

Avete voglia di passare un capodanno in totale relax in Emilia Romagna? Oggi vogliamo suggerirvi 3 SPA di lusso, altamente economiche che in pochi conoscono. Affrettatevi perché i posti sono limitati.

Lo sappiamo, a molti, pensare già al capodanno fa venire l’orticaria. Per il momento, il classico gruppo WhatsApp “idee per la fine dell’anno” è ancora inattivo e chi ha provato a fare qualche domanda non ha ancora ottenuta risposta, in quanto a rigor di logica, prima bisogna superare indenni il Natale.

C’è da dire però, che non per tutte le destinazioni, il classico last minute può andare bene, in quanto in base alla vostra destinazione, la pianificazione è essenziale se volete ottenere una massima resa a un prezzo abbordabile.

Per questo motivo, oggi vogliamo suggerirvi un capodanno in Emilia Romagna decisamente diverso, incentrato principalmente sul relax. Ecco 3 SPA di lusso a basso costo che non potrete assolutamente perdervi se volete concedervi una coccola durante il brindisi di fine anno. Attenzione perché ci sono ancora pochi posti disponibili.

Un capodanno alternativo

Sedetevi un minuto in totale tranquillità e iniziate a riflettere su come vorreste passare il capodanno quest’anno. Siamo un po’ tutti scaramantici in quel giorno, anche perché quello che chiediamo al nuovo anno è “soltanto un po’ di pietà”. Per questo motivo, che ne direste di provare a cambiare le vostre stelle, passando uno o due giorni totalmente diversi, dal classico veglione a casa di amici o nei locali super trendy dove poi alla fine neanche si riesce a scambiare una parola per il forte baccano?

Immaginatevi quindi a brindare all’interno dell’idromassaggio o dopo aver fatto un massaggio rilassante, per affrontare con tutta la positività che avete l’inizio di un nuovo anno che si spera essere strepitoso. Non sarebbe un sogno? Sia che ci andrete da soli, o con la vostra famiglia, il vostro partner o i vostri amici, non sarebbe un modo originale per salutare il 2024 e iniziare il 2025?

Rilassarsi in Emilia Romagna nelle loro SPA lussuose

Adesso che abbiamo attirato la vostra attenzione, siete curiosi di sapere come passare un capodanno di totale relax in Emilia Romagna, grazie a queste 3 SPA lussuose a basso costo? I posti sono limitati, per questo motivo fareste meglio a prenotare subito dopo aver letto. Procediamo quindi, le 3 mete selezionate sono:

Hotel Mediterraneo Club Benessere a Bellaria Igea Marina a Rimini: Qui stanno progettando un capodanno esilarante, con la loro SPA vista mare, tutto incluso, dove potrete gustare le delizie culinarie del luogo, divertendovi e rilassandovi con le coccole che il personale ha pensato per voi; Palazzo di Varignana: Sarete avvolti nella bellezza e nella tranquillità dei colli bolognesi, come cantava Cesare Cremonini e potrete godere della loro SPA “unica e originale” come la descrivono sul loro sito con quel panorama mozzafiato per cui non vorrete più tornare a casa; Ròseo Euroterme Wellness Resort a Bagno di Romagna: Passerete un capodanno all’insegna del riposo, grazie alla loro piscina coperta che rilascia una temperatura avvolgente di 36 gradi, per non parlare dell’atmosfera confortevole e delle loro camere super ospitali.

Per avere maggiori informazioni su questi tre luoghi e anche gli altri sparsi per tutta la regione, non vi resta che recarvi sui loro siti ufficiali e verificare il prezzo di questi strepitosi pacchetti vacanze che vi aspettano per la notte di San Silvestro.