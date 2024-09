Hai mai visto i Principini di Monaco? Jacques e Gabriella hanno 9 anni e sono amatissimi dai sudditi

Jacques e Gabriella sono le vere star dei reali di Monaco: ecco perché tutti i sudditi li amano e li acclamano in ogni loro apparizione.

I figli di Alberto e Charlène di Monaco sono amatissimi dai sudditi. Hanno solo 9 anni, ma sono già coinvolti nella vita pubblica, con apparizioni e partecipazioni a eventi speciali. Jacques e Gabriella, Principini di Monaco, sono le vere star della famiglia reale, coloro che attirano lo sguardo dei presenti e conquistano il cuore di tutti.

Da sempre l’uno accanto all’altra, inseparabili e uniti, più piccoli di casa sono sempre stati protetti dai loro genitori, che ne hanno difeso la privacy. Nonostante questo, i Principini prendono parte agli eventi ufficiali del Principato e sono cresciuti in un ambiente con molte attenzioni da parte dei media. Oggi, sulla soglia dei dieci anni, sui due bambini si riversano sempre più aspettative.

Anche se è nato qualche minuto dopo della sorella, sappiamo che sarà Jacques l’erede di Alberto di Monaco, il primo in linea di successione al trono, per via della legge monegasca, che segue il principio della primogenitura maschile. Nonostante questo, anche Gabriella è molto amata dai cittadini e sudditi. Ecco alcuni degli ultimi eventi ai quali hanno partecipato i Principini.

Una vita ricca di impegni pubblici

Forse, per un bambino di 9 anni, che viene da una famiglia comune, sarebbe quasi impensabile partecipare a eventi di una determinata portata, ma per i Principini di Monaco questi sono all’ordine del giorno. Alcuni, però, non hanno potuto fare a meno di notare un’espressione quasi sempre imbronciata dei due, poco sorridente e divertita. Il 21 gennaio, hanno partecipato alla 46iesima edizione del Festival Internazionale del Circo, ma neanche in quell’occasione sono apparsi felici.

Così come non sono sembrati entusiasti di trovarsi alla Circus Parade, il 13 gennaio scorso. Persino il tradizionale picnic pubblico, che prende forma nel mese di settembre, è riuscito a coinvolgere Jacques e Gabriella. Nemmeno il Gran Premio di Formula è riuscito a far sorridere i gemellini, forse per via del grande impegno che richiede questa tipologia di eventi, tipici della vita da royal, un po’ troppo da adulti, se pensiamo che i due hanno solo 9 anni.

Un regalo indimenticabile

Mamma Charlène e papà Alberto, però, non dimenticano affatto che i piccoli di casa hanno ancora bisogno di vivere e di sognare come tutti gli altri bambini della loro età ed è per questo che, quando hanno compiuto 9 anni, lo scorso 10 dicembre, i loro genitori hanno deciso di renderli felici con un regalo indimenticabile e inaspettato.

Un viaggio privato verso il Polo Sud, terra affascinante e ricca di sorprese. Una fantastica avventura di famiglia in cui potersi godere qualche giornata lontano dagli impegni pubblici.