Christian De Sica: il suo rifugio in Toscana é immerso nella natura | Una villa da sogno

L’attore romano comico e con una carriera stellare alle spalle possiede una villa da sogno: ecco la dimora toscana di Christian De Sica.

Amato da tutti, protagonista dei Cine-panettoni, al fianco di un altro grande attore della risata, Massimo Boldi, è Christian De Sica il proprietario di una villa da sogno, che si trova in una delle regioni più belle del nostro Paese, la Toscana.

Nel corso della sua carriera, l’attore è riuscito a strappare un sorriso a chiunque, conquistando diverse generazioni e diventando una vera e propria icona del cinema italiano. Ovviamente, tutto questo successo lo ha portato a mettere da parte un bel gruzzoletto e a investire in beni immobili alquanto lussuosi. Uno di questi è una villa, situata in Toscana, completamente immersa nel verde.

Se vuoi saperne di più su dove abita Christian De Sica e qual è il suo rifugio preferito, sei nel posto giusto. Scopriamo insieme tutti i dettagli che riguardano la vita dell’attore romano e andiamo a curiosare tra le sue proprietà.

L’abitazione principale di De Sica

Romano d’origine, nel cuore e nell’anima, De Sica non poteva non vivere a Roma, capitale del nostro bel Paese, città eterna, fatta di storia e di arte. L’uomo abita in una palazzina di quattro piani, in via Aventina, insieme alla moglie Silvia Verdone. In questa casa, il cinema la fa da padrone, infatti la moglie di Christian è anche sorella del regista e attore Carlo Verdone.

L’abitazione dell’uomo è stata realizzata da uno degli architetti più rinomati di Roma, ovvero Andrea Busiri-Vici, che ha saputo rispettare le esigenze di De Sica, lasciando a lui la cura degli interni. L’attore, infatti, oltre a essere un divo del cinema è anche un grande esperto d’arte e si è divertito a curare la sua casa, nei minimi dettagli, con opere prestigiose di Turcato, Sebastian Matta e Fortunato Depero. Ma, quando ha voglia di fuggire dal caos cittadino e degli impegni, c’è solo un luogo in cui De Sica ama andare. Si tratta della sua villa da sogno in Toscana.

Un angolo di paradiso per l’attore

Nel comune di Rivoli, è situata la villa dell’attore romano. Una dimora da favola, immersa in un parco che fa da cornice alla struttura, donando un senso di pace a chi la visita.

Grazie a questo angolo di paradiso, Christian De Sica riesce a prendersi una pausa dalla frenetica vita di città, rifugiandosi in un luogo in cui predominano piante, fiori e colori della natura, che spengono e sovrastano qualsiasi tipo di stress e di pensiero.