Anna Foglietta, conosci suo marito? Le loro sono state nozze lampo: sono insieme da una vita

Una delle attrici italiane più amate ha un partner al suo fianco da anni, ma nessuno lo conosce: ecco chi è il marito di Anna Foglietta.

Anna Foglietta è, senza ombra di dubbio, una delle attrici più amate e seguite dagli italiani. I suoi successi sono smisurati, sia sul grande che sul piccolo schermo, così come i premi che ha ricevuto nel corso della sua carriera. La donna è stata uno dei volti di Distretto di polizia, de La mafia uccide solo d’estate, di Tutta colpa di Freud, Perfetti sconosciuti e tanti altri colossi del mondo del cinema.

Una delle particolarità della Foglietta è quella di riuscire a entrare nel personaggio, curando i minimi dettagli, dando vita a ruoli intensi. Una delle sue ultime interpretazioni più acclamate è stata quella in Alfredino- Una storia italiana, una serie che racconta un fatto di cronaca che ha scosso l’Italia, nella quale l’attrice ha vestito i panni proprio della madre del protagonista.

Di recente, è approdata su RaiPlay con un film emozionante, ricco di colpi di scena. Un giorno all’improvviso è il nome del capolavoro che ti terrà incollato allo schermo. Qui, Anna interpreta una mamma forte e coraggiosa, pronta a fare di tutto per suo figlio Antonio, che sogna di diventare un calciatore di successo. Ma, sappiamo che la Foglietta è un’ottima mamma anche fuori dal set. Scopriamo qualche dettaglio in più in merito alla vita privata della donna e al suo matrimonio.

Una storia d’amore da film

Anna Foglietta è la testimonianza che l’amore, se vero, può durare in eterno. L’attrice è nata e cresciuta a Roma, dove ha frequentato il Liceo Socrate, luogo in cui ha conosciuto la sua anima gemella. Parliamo di Paolo Sopranzetti, imprenditore e consulente finanziario romano, che attualmente lavora per EFPA European Financial Advisor (EFA) e Finecobank spa. Anche se il suo mondo è totalmente opposto a quello della Foglietta, i due sono insieme da anni, si supportano e si sostengono a vicenda.

Anche se si sono conosciuti tra i banchi di scuola, il loro amore è sbocciato ben 16 anni dopo, quando Paolo ha deciso di contattare Anna sui social e di farsi avanti. La Foglietta è stata sempre innamorata di lui, fin dai tempi del liceo, ma non aveva mai avuto il coraggio di dichiarargli i suoi sentimenti. Grazie al passo avanti fatto da Sopranzetti, tra loro c’è stato un primo incontro, che ha portato a una serie di altri appuntamenti.

La famigli di Anna Foglietta

Quella di Anna è una famiglia piena d’amore. Con Paolo, c’è stato un matrimonio lampo, arrivato dopo soli 9 mesi di frequentazione. I due si sono sposati nel 2010 e oggi sono più innamorati che mai.

Insieme hanno tre figli, Lorenzo, Nora e Giulio, con i quali formano una famiglia splendida, genuina e felice. In fondo, anche se la lista dei successi della Foglietta è lunga, forse è questo, per lei, il vero successo.