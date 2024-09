Luca Laurenti: svelato tutto sulla sua voce particolare e divertente | Come mai ce l’ha così

Ecco svelata la verità su uno dei tanti punti interrogativi del mondo dello spettacolo: vieni a scoprire perché Luca Laurenti ha questa voce.

L’eterna spalla di Paolo Bonolis, personaggio eclettico, estroverso, ricco di qualità e sempre pronto a far ridere la gente, Luca Laurenti è uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Da sempre, lo vediamo al fianco del noto conduttore Mediaset, in programmi che hanno fatto la storia della TV.

Da Tira & Molla, fino a Ciao Darwin e Avanti un altro!, Luca e Paolo sono davvero inseparabili, il gatto e la volpe della televisione. Ciò che li caratterizza e che li rende unici sono le loro personalità, talmente diverse da incastrarsi alla perfezione. Bonolis veste i panni del conduttore più serioso e professionale, mentre Laurenti è sempre pronto a divertenti siparietti, autoironici e travolgenti.

Una delle sue caratteristiche più evidenti, che è stata spesso al centro di interrogativi, da parte dei telespettatori, è la sua voce. Chiunque abbia sentito parlare Luca, almeno una volta, avrà notato che il suo modo di parlare, il suo tono di voce, non è esattamente comune. Finalmente, però, è venuta fuori tutta la verità al riguardo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il perché della voce di Laurenti

Chi segue Luca Laurenti da sempre, avrà avuto l’occasione di sentirlo cantare, almeno una volta. L’uomo, infatti, spesso si diletta in esibizioni canore, specie durante Avanti un altro!, che lasciano tutti senza parole. La cosa strana, che ha insospettito tutti, è il fatto che quando canta, Luca ha un tipo di voce, mentre quando parla ne ha un altro. Per questo, in molti si sono chiesti se il suo non sia altro che un modo per attirare l’attenzione, una finzione che, negli anni, lo avrebbe aiutato a crearsi questo personaggio.

Abbiamo scoperto, però, che non è affatto così, perché quella che senti in TV è la vera voce di Luca Laurenti e la causa di essa è inimmaginabile. In un’intervista, senza filtri e giri di parole, l’uomo ha confessato che questa è una caratteristica che lo contraddistingue fin dalla nascita. Con il tempo, ha imparato a conviverci e a superare i complessi che lo opprimevano quando era solo un bambino. Oggi, quel suo difetto è diventato il suo miglior pregio, il suo tratto distintivo. Ciò che molti non sanno, però, è che dietro tutto questo c’è un problema che non è stato possibile risolvere.

La condizione di Luca Laurenti

Oggi, tutti abbiamo imparato ad apprezzare e a ridere con Luca Laurenti della sua voce, ma le cose, per lui, non sono state sempre rose e fiori. Fin dal suo primo vagito, i genitori notarono qualcosa di strano, ma l’otorino che lo visitò disse che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di modificare questa sua caratteristica. Il comico è stato bullizzato e deriso, durante gli anni della sua adolescenza, fino a quando non è arrivato in TV e ha imparato a farsi amare dalla gente a casa, così com’è.

Luca Laurenti ha imparato ad affrontare la malattia, a farne il suo punto di forza e a trovare nel canto il suo rifugio. Quando parla, infatti, l’uomo lo fa con il naso, mentre quando canta utilizza il diaframma e la voce cambia completamente.