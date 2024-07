Asciugare lo smalto velocemente non è più un problema: 3 metodi efficaci davvero

Se desideri delle mani sempre curate, abbiamo la soluzione che fa per te: ecco i trucchetti per asciugare velocemente lo smalto.

Sempre più spesso, le donne rinunciano allo smalto classico per cedere al semipermanente o al gel e, nella maggior parte dei casi, lo fanno proprio per mancanza di tempo. Applicare lo smalto e aspettare che si asciughi alla perfezione, infatti, porta via parecchio tempo e richiede molta pazienza.

A prescindere dal colore e dalla nail art scelta, evitare di avere un risultato disastroso potrebbe essere più semplice del previsto, però, ma occorre conoscere le tecniche giuste.

Potrai avere una manicure impeccabile, anche se hai i minuti contati, grazie a questi trucchetti. Non rinunciare allo smalto solo perché credi di non poter avere un effetto finale delicato e ordinato. Ecco come asciugare lo smalto velocemente, sfruttando 3 metodi pratici ed efficaci.

Una garanzia per la tua manicure

Uno dei trucchetti più gettonati è quello di immergere le mani in acqua fredda. La vernice dello smalto, a contatto con il freddo, si asciuga rapidamente, evitando che il colore subisca danni e si rovini. Nela bacinella piena d’acqua, dovranno esserci anche dei cubetti di ghiaccio, quindi fai attenzione a non toccarli. Lascia le mani in ammollo per circa due minuti e il gioco è fatto.

Per non vedere la formazione di bollicine, però, è consigliabile lasciare asciugare lo smalto all’aria. Se non hai abbastanza tempo, puoi sempre ricorrere all’asciugacapelli, che solleciterà il processo di asciugatura. La temperatura del phon, ovviamente, deve essere fredda, altrimenti rischi di far colare tutto il colore, se imposti una temperatura troppo alta. Posiziona le unghie a una distanza di almeno 25-30 centimetri dall’asciugacapelli e muovi il phon lentamente, mantenendo una velocità costante.

La soluzione si trova in cucina

Forse, ti suonerà alquanto strano, ma la soluzione per un’asciugatura più rapida puoi trovarla anche in cucina. I prodotti che fanno la differenza sono l’olio e il burro. Insieme, creano il perfetto alleato per cuticole più morbide e unghie più forti. Ma, con sole poche gocce vaporizzate sulle dita e lasciate in posa per alcuni minuti, potrai ottenere anche una manicure asciutta e brillante.

Come vedi, oltre a utilizzare top coat e smalti mirati a un’asciugatura più veloce, puoi trovare dei semplici rimedi anche in casa, senza spendere denaro e perdere tempo.