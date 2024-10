La malattia di Luca Laurenti: rimase chiuso in casa per anni | Come sta oggi

Il conduttore e braccio destro di Bonolis se l’è vista brutta: ecco cosa è accaduto a Luca Laurenti e quali sono le sue condizioni attuali.

Luca Laurenti è celebre per essere sempre al fianco di Paolo Bonolis, in programmi di successo, ma è anche famoso e amato per la sua simpatia e per il suo modo di intrattenere il pubblico.

Sempre spigliato, autoironico e pronto a mettersi in gioco, l’uomo è riuscito a ottenere il favore della gente, in tutti questi anni di carriera, ma forse nessuno è conoscenza di un periodo per lui davvero buio. La malattia lo ha portato a chiudersi in casa per anni, estraniandosi da tutto e da tutti.

Ha dovuto lottare parecchio per riuscire a ritrovare la forza per vivere e combattere, andando avanti nonostante tutto. Scopriamone di più riguardo Luca Laurenti malattia e riguardo tutto ciò che il beniamino del pubblico a casa ha dovuto affrontare.

Preoccupazione per Laurenti

Chi lo avrebbe mai immaginato che un comico, un personaggio con molta voglia di vivere, di ridere e di far ridere, abbia avuto a che fare con un passato triste? Alle volte, ci dimentichiamo del fatto che le persone che vediamo sul piccolo schermo hanno una vita al di fuori, fatta anch’essa di problemi, di difficoltà e ostacoli. È quello che è accaduto a Luca Laurenti, completamente travolto da una malattia che ha stravolto la sua quotidianità.

Fortunatamente, sia Paolo Bonolis, amico storico dell’uomo, che la moglie Raffaella Ferrari, con la quale ha avuto un figlio di nome Andrea, gli sono rimasti vicino, correndo in suo soccorso e aiutandolo a uscirne. Ecco cosa è accaduto a Luca e come sta oggi.

La malattia di Luca

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il conduttore avrebbe dichiarato di aver sofferto di depressione in passato. Un male oscuro che lo avrebbe costretto a rimanere chiuso in casa per anni, senza alcuna voglia di reagire e di tornare a vivere davvero. Luca Laurenti avrebbe dichiarato: “Con Raffaella me ‘so risolto, mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio“. Un amore che lo ha salvato, una presenza che gli ha fatto capire perché valesse la pena tornare a sorridere di nuovo.

Per Laurenti, la vicinanza di Raffaella gli ha permesso di ritrovare la serenità che aveva perso da tempo e che, in quel momento, credeva di non poter più riassaporare. Indispensabile, anche il caro amico, nonché collega, Paolo Bonolis, con il quale ha fatto la storia della TV italiana.