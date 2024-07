Aceto e Bicarbonato, utilissimi in cucina solo separati: perché non devi mischiarli mai

Rivoluziona il tuo modo di pulire casa, mettendo in pratica questo piccolo suggerimento: smettila di mischiare aceto e bicarbonato.

Chissà quante volte avrai fatto uso di aceto e bicarbonato, in cucina, mischiandoli. Entrambi gli ingredienti sono ottimi per sgrassare e pulire le stoviglie, il piano cottura, ma fai attenzione perché niente è come sembra. Questi, infatti, dovrebbe essere utilizzati solo separati, se vuoi ottenere il massimo da loro.

Insieme non daranno i risultati sperati e rischiano di farti perdere solamente tempo. Per questo, ti suggeriremo in che modo utilizzare sia l’uno che l’altro, spiegandoti perché non andrebbero mai mischiati.

Scopri come sfruttare le proprietà dell’aceto e quelle del bicarbonato, ovvero di due ingredienti naturali, economici e dalle mille sorprese. Grazie alle loro caratteristiche, potrai anche evitare di acquistare detergenti chimici, di spendere denaro inutilmente, comprando prodotti dannosi per la salute e che non mantengono le promesse che fanno.

Perché aceto e bicarbonato devono stare lontani

Sembrerà strano da credere, ma aceto e bicarbonato dovrebbe stare alla larga l’uno dall’altro per poter funzionare al meglio. A dirlo, sono i chimici stessi, che confessano che la reazione che si ottiene mischiando i due ingredienti altro non è che anidride carbonica. Quando il bicarbonato reagisce con gli acidi, però, i due elementi di neutralizzano a vicenda. Ciò significa, dunque, che quella pasta piena di bolle, che sembra avere un effetto sgrassante, in realtà non ha alcuna proprietà particolare.

Presi separatamente, invece, aceto e bicarbonato sono i migliori amici delle pulizie domestiche. Scopri in che modo utilizzarli, non solo in cucina, ma anche nel resto della casa. Ti stupirà conoscere le loro funzioni e la loro versatilità.

Come sfruttare aceto e bicarbonato

L’aceto, solitamente, non manca mai in cucina, perché viene utilizzato nella preparazione di diversi piatti, ma è nelle faccende domestiche che dà il meglio di sé. Insieme all’acqua calda, riesce a pulire i piatti alla perfezione, eliminando anche lo sporco più incrostato. Inoltre, inumidendo con l’aceto la zona da pulire, come il piano cottura o le incrostazioni del bagno, ti basterà passare poi una spugna per rimuovere tutto lo sporco ed eliminare i cattivi odori. L’aceto è anche molto efficace contro il calcare, per far splendere i pezzi in acciaio. Inoltre, questo ingrediente è ideale, insieme al sale, per togliere dalle mani l’odore di pesce, aglio o cipolla. Strofina le mani con un po’ di sale e inumidiscile con l’aceto, e il gioco è fatto.

Anche il bicarbonato, però, fa la sua parte in casa ed è ottimo per la pulizia di tutte le superfici in acciaio, pentole e posate. La sua principale caratteristica è quella di essere leggermente abrasivo, ma delicato al tempo stesso. Preparando una crema con acqua e bicarbonato, potrai lucidare lavello e piano cottura, in un batter d’occhio. Lascia agire il composto creato per circa 10 minuti e poi rimuovi l’eccesso con una spugna. Risciacqua abbondantemente e asciuga l’eccesso di acqua con un canovaccio pulito. Vedrai subito una netta differenza. Ma, non dimenticare che il bicarbonato viene anche utilizzato per pulire frutta e verdura dai residui di terra, immergendole in una bacinella piena d’acqua e di bicarbonato.