Pavimento Profumato: il mio è alla menta | Ecco come ho fatto

Scopri come rendere la casa più accogliente, dando al pavimento un profumo inebriante: metti subito in pratica questo trucchetto.

Il pavimento è una delle prime cose che si nota quando si entra in una casa. Il suo aspetto e il suo profumo la dicono lunga sulla pulizia e sull’ordine dell’abitazione e di coloro che ci vivono.

Tuttavia, se anche tu hai provato diversi detersivi e diversi stratagemmi per profumare il pavimento, ma con scarsi risultati, devi assolutamente conoscere il nostro segreto. Ti basterà davvero poco per cambiare l’aspetto della tua casa e potrai farlo utilizzando degli ingredienti che trovi anche in cucina.

Ma, la vera svolta la otterrai utilizzando un prodotto in particolare. Il pavimento profumato non sarà più un’utopia e, finalmente, potrai prepararti a ricevere i complimenti dei tuoi ospiti, che rimarranno inebriati dall’odore sprigionato dalla tua casa. Si tratta di rimedi economici e pratici, quindi non lasciarteli sfuggire.

Rimedi casalinghi per un pavimento stellare

Molto probabilmente, in casa hai degli ingredienti che non sfrutti a dovere. Ad esempio, il sapone di Marsiglia è un ottimo alleato per la pulizia del pavimento. Questo prodotto è noto per il suo potere sgrassante e igienizzante, ma è famoso soprattutto per il profumo che emana, perfetto per ogni superficie della casa. Immergi un panno in microfibra in una soluzione con due cucchiai di bicarbonato, tre litri di acqua e un pezzo di sapone di Marsiglia, ben sciolto. Nel caso in cui la pavimentazione fosse in marmo, la formula cambia e prevede l’uso di tre cucchiai di bicarbonato, dieci cucchiai di alcol denaturato, un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e tre litri di acqua. Dopo una sola passata, vedrai il pavimento splendere e, in casa, si spargerà un profumo irresistibile.

Oppure, puoi provare con l’aceto, l’ingrediente perfetto per eliminare i cattivi odori. Crea una soluzione con due bicchieri di aceto di vino bianco, una dose di detersivo per i piatti e una buona quantità di alcol denaturato. Tuttavia, questo mix non è adatto alle superfici in marmo. Per questo, ti suggeriamo un rimedio infallibile, da utilizzare su qualsiasi pavimento, per renderlo profumato come mai prima ad ora.

Profuma il tuo pavimento con una mossa

Il modo più efficace per avere sempre un pavimento profumato è quello di utilizzare gli oli essenziali. Queste sono sostanze delicate, adatte a qualunque tipo di superficie. Sarai libera di scegliere l’aroma che più gradisci, che sia al limone o alla menta non ha importanza, ma la cosa fondamentale è scegliere un odore che non sia troppo pesante.

Versa dieci gocce di olio essenziale all’interno della soluzione per lavare il pavimento e goditi il risultato finale.